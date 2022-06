El astro rey fortalece los huesos y mejora la vida sexual

Tomando las precauciones adecuadas se le puede sacar partido a las horas que dedicas a tomar el sol. La piel, el sistema inmune o el descanso se benefician notablemente de su acción, siempre y cuando no te excedas en el tiempo.

Una de los beneficios de mayor importancia de tomar el sol, es el fortalecer huesos y dientes ¿Sabías que cada vez que te bronceas tus huesos se van fortaleciendo? A pesar de que el sol nunca llegará hasta tus huesos, los rayos UV ayudan a producir vitamina D en la piel. Y es que, esta vitamina es muy importante para la mineralización de los huesos, al favorecer la absorción en el intestino del calcio y el fósforo y evitar su pérdida en el riñón.

Hay que destacar que también existen riesgos al hacerlo en exceso o en horarios de mucha radiación. Las recomendaciones son tomar entre 15 y 20 minutos de sol sin protección en la cara y en los brazos, especialmente, en horas de la mañana.

El 90% de la vitamina D que necesita el organismo se sintetiza mediante la exposición de la piel a la radiación ultravioleta B de los rayos solares a partir de otras sustancias que se tiene en el cuerpo. “En verano es posible alcanzar la cantidad idónea recomendada de vitamina D exponiendo brazos y piernas entre cinco y 10 minutos al sol del mediodía dos o tres días a la semana”, según explica la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

No sucede lo mismo en la época de lluvias, cuando los rayos de sol directo son escasos, en este caso para alcanzar los niveles óptimos de vitamina D es necesarios ingerirla a través de la dieta. Los alimentos ricos en este nutriente esencial son el aceite de hígado de bacalao, los pescados azules (salmón, caballa, sardina), marisco, yema de huevo, hígado, lácteos enteros o desnatados enriquecidos, cereales enriquecidos y mantequilla.

Otros beneficios del sol

1. Vitamina D para tus huesos y dientes. Bastan 5 ó 10 minutos de sol, dos o tres veces por semana para recargar los depósitos de vitamina D.

2. Mejora el aspecto de la piel. Si tu problema es el acné, el sol con moderación puede ayudarte, la clave está en que lo tomes a primera hora de la mañana o a última de la tarde, cuando no tienes peligro de quemadura y que no sobrepasar los 30 minutos.

No te asustes si la primera semana sufres un empeoramiento, eso significa que el sol está provocando una reacción de limpieza, piensa que la piel no tiene otro recurso para eliminar la grasa e impurezas que expulsar lo que sobra para poder arreglar el problema.

3. Estimula tus defensas. Se ha visto que el sol es capaz de aumentar el número de glóbulos blancos o linfocitos, las células encargadas de la primera defensa frente a la infección.

4. Equilibra el colesterol. ¿Se disuelven las grasas al sol? Aunque suene extraño así ocurre, las personas que viven en climas soleados presentan menos incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Se ha comprobado que los niveles de colesterol son menores en verano, en parte porque la luz UV es necesaria para metabolizar el colesterol, y cuando se toma el sol disminuye el nivel de colesterol y evita que se pegue a las arterias.

5. Mejora la calidad del sueño. En verano los días se alargan y resulta más fácil levantarse descansado a pesar de haber dormido pocas horas. La explicación se debe al efecto de los rayos UV en otra hormona: la melatonina que se encarga de muchas funciones, entre ellas regular los ciclos de sueño.

Los niveles de melatonina en la sangre son más altos durante la noche, cuando no hay luz. Cuando hay luz, la melatonina desciende y nos sentimos más despiertos y activos. Por lo que si quieres aprovechar al máximo las horas del día, nada mejor que disfrutar los efectos despertadores de la luz del sol, como si fuera el café de la mañana.

6. Favorece la vida sexual. Según diversos estudios hay más sexo en verano que en invierno. La explicación está en otra hormona: la testosterona, se ha comprobado que el sol tomado con moderación aumenta los niveles de testosterona en la sangre, y esta hormona es una de las responsables del apetito sexual.

