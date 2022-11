El 'Chollykid' es criticado por decir que no se aprecia ni se le da 'like' a sus publicaciones

El “Chollykid”, presentador de “Jelou!”, está siendo criticado en redes sociales luego de decir que no le nace hacer contenido para estas plataformas porque ni like le dan a sus publicaciones.

José Arispe, nombre real del presentador, hizo una publicación en su cuenta de Instagram (@chollykid), donde explica que ya no le da ganas de hacer contenido para sus seguidores porque no lo aprecian y ni like le dan.

“¿Qué les cuesta? Miles de vistas en las historias y los reels en panga. ¿Qué quieren, para entenderles?”, escribió Arispe.

Algunos colegas como Roly Sterling, Franklyn Robinson y Gaby Garrido le dieron algunos consejos al presentador de televisión, mientras que otros creadores de contenido para las redes se identificaron con él.

Robinson le recomendó a Arispe cerrar su cuenta por diez días y Sterling le recomendó no volverse esclavo de los likes, ya que Instagram es una plataforma para “tripear” y ganar algo.

Garrido, por su parte, aconsejó subir cosas que sean para él y que le reste importancia a los likes, porque al final da igual si le dan uno o 10 mil me gusta. “(…) Usa el instagram como un álbum de fotos moderno... como esos que nos hacían nuestros papás de niños, llenos de fotos de tus mejores momentos y aventuras, pero con menos papel que gastar. Llena el instagram de tus mejores aventuras, de tus cosas favoritas y de lo que te hace feliz a ti no al resto…”, comentó.

Otros usuarios de esta plataforma no han sido tan benevolentes como lo fueron sus colegas y han arremetido contra el “Cholly Kid”.

- “Personas así necesitan ir a terapia y no es relajo”.

VEA TAMBIÉN: ¿Cigarros electrónicos o tradicionales? Ambos dañan la salud cardiovascular

- “En serio va llorar por esa pendejada. Dejen de seguir a gente así de toxica”.

- “Jajaja, pero y si no me gusta su contenido para qué le voy a dar like”.

- “A parte del hecho que no es obligación dar like, seguro que el contenido no es bueno. La wichi farándula ha hecho del Instagram y otras redes su fuente de ingreso solo por ser ‘fulanito’ y obtener así cosas gratis por ser ‘influencer’, vayan a estudiar y consigan empleo como la gente normal, compren sus cosas sin que se las regalen…”.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!