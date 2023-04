'El Chombo' tiene una demanda por 'El gato volador'

¡Polémica! El productor Rodney Clark, conocido artísticamente como “El Chombo”, tiene abierto un proceso legal por delitos contra la propiedad intelectual y presuntamente aún no se ha dado por notificado.

“(…) yo le tengo al señor Rodney Clark, ‘El Chombo’, una querella, una denuncia y hay una demanda en la fiscalía especializada en contra de los delitos de la propiedad intelectual”, explicó Carlos Córdoba en un TikTok cuando un usuario le consultó sobre el proceso.

De acuerdo a Córdoba, conocido como “Botija” o “El gato volador”, “el proceso todavía está en modo de búsqueda”, ya que “El Chombo” aún no se ha notificado.

El proceso guarda relación con la canción “El gato volador” y en el videoclip Córdoba detalló qué fue lo que sucedió:

“Mucha gente no se imagina qué fue lo que ocurrió. Una canción tiene un proceso de cinco: el compositor, el que la escribe, el que la interpreta, el que hace arreglos y el productor ejecutivo. A esta persona a veces se le dice productor musical y esta persona produce música, hace las bases o las formas de ejecutivo. Cuando vas a una disquera grande ellos están claros de que el compositor, el autor y el intérprete tiene los papeles para ir a hacer negocio con ellos, no que les fuiste a vender un carro y se lo vendiste robado y sin papeles. Esto es algo bien serio, más adelante explicaré cómo fue la cuestión”.

Cuando Córdoba se fue de Panamá, después de hacer los éxitos “La batería”, “El pulpo”, entre otros, salió contratado por una compañía jamaiquina que lo llevó a Jamaica por un año. “Mi mánager de Panamá siempre tuvo contacto con ellos allá en Jamaica y ellos lo aconsejaron que no me descuidara y que ponga en práctica todo lo que se le enseñó en Jamaica sobre el derecho de música, etc. Cuando yo regresé venía Cuentos de la Cripta número 3 y mi mánager y yo decidimos registrar la canción. Yo lo hice, en ese tiempo se hacía en el Ministerio de Educación, en el 98. De ahí me fui para allá (Jamaica) y ahí fue donde vino el problema de que tomaron la canción, hicieron lo que hicieron y no se me llamó para nada. Asumieron que eran los dueños, hicieron negocios y todo con la canción, no se me tomó en cuenta en ninguna firma para nada”, continuó Córdoba.

Córdoba reiteró que a nivel internacional “El Chombo” lucró con la canción, por lo tanto, instó al productor a contrademandarlo si considera que él está mintiendo.

Mientras “El gato volador” sustentaba las razones de su demanda mostraba algunos documentos que los respaldan entre ellos el registro de la canción.

“(…) Como le he dicho a todos los que hablan conmigo: si tú dices que yo miento yo te digo directamente que me contrademandes y que limpies tu nombre si no es así”, dijo.

Al momento de esta publicación “El Chombo” no se ha referido a la demanda presentada por Córdoba.

