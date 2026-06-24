El Festival de Jazz de Vitoria propone 50 conciertos con Rubén Blades como 'superestrella'

La 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria ofrecerá entre el 13 y 18 de julio medio centenar de conciertos -la mayoría gratuitos- con el músico panameño Rubén Blades como la "superestrella" de este año.

Las actuaciones en el escenario principal de Mendizorroza arrancarán el miércoles 15 con la cantante estadounidense Gretchen Parlato.

Presentará su último disco, compuesto con su antiguo compañero de banda, bajista, guitarrista y compositor Alan Hampton.

La velada la completará el grupo ‘a capela’ Take con una trayectoria de más de cuarenta años y una decena de Grammys.

Está formado por seis voces que viajan por el gospel, el jazz, el R&B y el funky.

El jueves 16 será el turno de la saxofonista catalana Irene Reig y su cuarteto, una de las revelaciones del panorama nacional.

En su último disco, ‘Ànima’, fusiona sus diferentes influencias.

Sun Ran Orkestra también estará en el jazz de Vitoria

Será el preludio del concierto del grupo estadounidense Sun Ra Arkestra, en activo desde mediados de la década de 1950.

Con más de cien álbumes en su haber y conocido mundialmente por sus presentaciones en vivo, en las que combinan el swing, el free jazz «de la era espacial», el bebop, baile, y una puesta en escena afrofuturista.

El plato fuerte de este año llegará el viernes 17 con la actuación de Rubén Blades.

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El músico panameño, ganador de 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy, estará acompañado de la big band liderada por Roberto Delgado, formada por una veintena de músicos.

Recordará clásicos como ‘Pedro Navaja’, ‘Decisiones’ y ‘Amor y Control’, entre otros.