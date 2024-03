'El hombre de los sueños', la nueva película de Nicolas Cage

Nicolas Cage, de cintas como "Ghost Rider: El vengador fantasma" y "Contracara", protagoniza la película "El hombre de los sueños", una comedia dramática dirigida por el director noruego Kristoffer Borgli.

Cage tiene más de medio siglo en la industria y ha filmado más de 100 películas, no obstante, puede contar con los dedos de una mano los proyectos que lo han deslumbrado, entre ellos, el guión de "El hombre de los sueños", disponible en los cines de la localidad.

En un especial de la revista "W", el histrión reveló que recibió el guión de parte de Ari Aster y de la productora A24, e inmediatamente respondió con una lista de todo lo que podía apórtale a Paul Matthews, el personaje que protagoniza la película.

"Esta película podría pensarse como un estudio sobre la experiencia de la fama", comentó el actor a "The New York Times".

En la ficción, Matthews (Cage), profesor universitario de biología evolutiva y padre de familia, ve cómo su vida da un giro inesperado cuando millones de extraños empiezan a verlo en sus sueños.

Las apariciones nocturnas se tornan en pesadillas y el personaje de Cage se verá obligado a navegar por su nuevo estrellato.

"Cuando leí el guion pensé que yo podía contribuir con mi experiencia del 2008 o 2009 cuando buscando algo en Google me encontré con un video en YouTube titulado 'Nicolas Cage Loosing His Shit'. Alguien había compilado escenas demenciales de varias de mis películas sin preocupación por cómo cada personaje llegaba a ese estado de crisis. El video se hizo viral y las imágenes se convirtieron en memes. Estaba confundido, frustrado y estimulado al mismo tiempo. Por un lado, pensé que tal vez eso motivara a alguien a ver la película completa y descubrir cómo el personaje había llegado a ese punto. Pero, por el otro, pensé: 'Esto no es lo que tenía en mente cuando me convertí en actor'. Esos sentimientos fueron los que alimentaron a Paul Matthews", confesó Cage.



"El hombre de los sueños" es una comedia dramática dirigida y escrita por el noruego Kristoffer Borgli.

La cinta escrita, y además dirigida, por Borgli no solo reflexiona sobre la fama efímera del presente, alimentada por las redes sociales, sino que explora la necesidad que tienen algunos de agradar a todos.

Datos

"El hombre de los sueños" es producida por Ari Aster, siendo esta la primera entre Cage y el estudio A24, que se ha convertido en una de las productoras más poderosas de la industria.

"Dream Scenario", título original, tuvo un buen recibimiento durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto y cuenta con las actuaciones de Michael Cera, Julianane Nicholson, Dylan Baker, entre otros.

