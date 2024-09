El periodista Abdel Fuentes lanza su primer libro, ‘Ficción o Realidad’

Abdel Fuentes, hijo del reconocido periodista Euclides Fuentes Arroyo (q. e. p. d.) , lanzará este miércoles 25 de septiembre su primera obra literaria Ficción o Realidad, retóricas del siglo XXI.

Fuentes adelantó a los lectores que en su libro podremos encontrar que "la obra presenta un contenido con datos y variables inéditas. Se trata de documentación trabajada periodísticamente, pero más allá de aludir a la trillada frase de la cacareada objetividad, es periodismo crítico".

El también catedrático agregó que "el libro, en el fondo, pone en evidencia cómo la desinformación se camufla de información, lo cual abre camino a la especulación, el engaño, la exposición descarada de verdades a medias y la sustentación y apología del pensamiento único".

"Es una obra con una temática disidente a lo políticamente correcto, y al pensamiento único. Pero, eso sí, sustentada con evidencias y documentación. Las referencias que cito pueden ser consultadas y confirmadas por quienes se atrevan a comprarla y leerla, pese a la censura de la cual he sido objeto", aseveró Fuentes.

A juicio de Fuente, la inspiración para esta obra se basó en "su responsabilidad por dar a conocer lo que se ocultó durante un período extenso, transcurrido en el ciclo 2020 a 2023, con sus resonancias en lo que corre en 2024. Me inspiré en mi esencia como periodista y docente. Me inspiré en mi rechazo por la manera como engañan y alienan al ser humano. Me inspiré en mi padre, a quien nunca le tembló el pulso para enfrentar y denunciar a charlatanes, a la injusticia y a la mentira".

No encontró dificultades para publicar ese libro, ya que se trata de, "la recopilación de artículos periodísticos que ya había publicado online. Sin embargo, quedó mucho por narrar.

Para Fuentes, su primera obra "trata de dar a conocer lo que gobiernos y medios ocultan y censuran, por supuesto que es difícil. Financiar un trabajo como este, en torno a que la edición sea clara y entregar un resultado decente, tiene su costo y ello implica alguna dificultad. No obstante, la gratificación por tener la seguridad de que el libro se convierta en un testigo documentario, de importancia histórica, referencia periodística y fuente académica para el estudio y el análisis, anula cualquier dificultad.

Abdel Fuentes, cuenta con una experiencia en medios radiales, escritos, televisivos y digitales.

Ejerció como profesor en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) y la Universidad Latina.