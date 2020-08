'El Puma' sobre la reconciliación con sus hijas: 'Nos vemos en el cielo'

En varias ocasiones el cantante venezolano José Luis Rodríguez, "El Puma", ha sido blanco de comentarios por la relación con sus hijas.

El también actor ha vuelto a causar revuelo al referirse a la posible reconciliación con sus hijas Liliana y Lilibeth.

¿Ahora qué ocurrió? En una entrevista con la periodista Luz María Doria, el cantante venezolano confesó que si alguna de sus hijas llegara a faltar el día de mañana no tendría ningún remordimiento.

"Nos vemos en el cielo" (risas), expresó al referirse al recuentro con sus hijas, quien ha intérpretado decenas de novelas.

Añadió: "Yo no voy a apresurar las cosas, nunca lo voy hacer, Dios me dio chance... si las cosas van a suceder que sucedan yo no voy nada, tiene que ser fluido, eso tiene 34 años".

"A mí nunca me gustó el esccándalo, jamás y como de la otra parte hay esas cosas, que siempre se les dije: 'No me gusta el escándalo, no vayan por ahí, nunca hicieron caso, todo tiene un tiempo bajo el Sol", señaló.

Y es que "El Puma", de 77 años, ha dejado saber en varias ocasiones que no le interesa estrechar lazos con las hijas de su primer matrimonio.

Sin embargo, Liliana y Lilibeth sí han intentado acercarse a su padre sin tener respuesta alguna, según se lee en medios internacionales.

Luego de esta polémicas declaraciones de "El Puma", muchos han comentado que algunas veces, se da por sentado que una persona que logra superar un difícil momento de salud reflexionará sobre sus errores del pasado y los rectificará. Algunas veces sucede, pero otras no. Pareciera que es el caso de "El Puma".

Estas declaraciones de "El Puma" desataron una serie de comentarios en las redes sociales donde consideran que el cantante es insensible.

