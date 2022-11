'El Tachi' se disculpó por su desatinado comentario sobre la violencia psicológica

“El Tachi” se disculpó por su controversial tweet, donde cuestiona si la violencia psicológica debería ser considerado o no un delito, e incluso comparó este flagelo con la infidelidad.

El artista borró el tweet, sin embargo, ya el daño estaba hecho, pues le llovieron las críticas y recientemente hizo un Instagram live donde ofreció una disculpa y explicó qué quiso dar a entender.

“(…) sé que el tweet que hice hace un par de días no estuvo bien, creo que me exprese de la manera que no era correcta, creo que hice un comentario en un momento muy delicado que se está viendo en Panamá con este tema, sobre el maltrato físico…”, comentó “El Tachi”.

Asimismo, se disculpó con las víctimas y reconoció que tomó el tema a la ligera. “Tal vez no lo tome en serio el tema…”, aseguró.

Eustacio Fidel Guerra Saldaña, nombre de pila del artista, intentó excusarse diciendo que se refería a que los medios estaban colocando en los titulares el maltrato psicológico como un delito. “El delito es maltrato físico y posterior maltrato psicológico, me entiendes, es mentira que una persona va a meter cierta cantidad de meses por un maltrato psicológico, eso fue lo que quise dar a entender en ese tweet”, aseguró.

También reiteró que en las “relaciones el maltrato psicológico es mutuo” y aseguró que no apoya a nadie ni nada que tenga que ver con maltrato físico contra la mujer.

“No apoyo nada de esas cosas, tengo dos hijas, tengo una hermana, tengo una mamá, nunca le he pegado a una mujer, nunca he estado involucrado, mis ex saben y todas las personas que me conocen saben que yo no soy violento… quiero pedirle disculpas a todas esas mujeres que han pasado por eso”, sentenció.

Pese al intento del artista de esclarecer la situación, algunos quedaron más confundidos, ya que su explicación fue un tanto incoherente.

“Sé que todos tenemos derecho a opinar, pero para hablar incoherencias mejor quedarse callado”, “Yo lo adoro a él. Pero mejor que no siga justificándose, antes de dar opinión debe empaparse sobre el tema a tratar... El conocimiento es poder”, “Ay Tachi, mejor no hables más” y “No conectan la lengua con el cerebro”, son algunos de las reacciones tras la disculpa del artista.

Polémica

Guerra Saldaña tuiteó “violencia psicológica… ¿Delito? Aquí ambos nos dañamos psicológicamente en una relación”, además, comparó este flagelo con la infidelidad.

“(…) Con todo el respeto, pero nunca he visto que alguna mujer sea condenada cuando me quemaron con un pana”, añadió “El Tachi”.

