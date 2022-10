ESTADOS UNIDOS

El último episodio de 'House of the Dragon' se filtró en internet

Como la franquicia 'Game of Thrones', a la que pertenece 'House of the Dragon', están más que acostumbrados a las filtraciones, pues en su temporada final, hace cuatro años, llegaron a publicarse hasta cuatro episodios antes de su estreno.

Los Ángeles / EFE / @panamaamerica

- Actualizado: 22/10/2022 - 12:10 pm