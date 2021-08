El video 'Never Gonna Give You Up' de Rick Astley alcanza mil millones de visitas en Youtube

El cantante Rick Astley conoció el éxito a finales de la década de los años ochenta gracias a canciones como "Never Gonna Give You Up", un tema cuyo video ha alcanzado mil millones de visualizaciones en Youtube, y también por el tema "Together Forever".

Su "Never Gonna With You Up" se bailaba en toda fiesta discotequera que se preciase en aquella década del pasado siglo. Con una voz profunda, que parecía no corresponder con su aspecto aniñado, así como el característico tupé pelirrojo que lucía y esa forma de bailar tan peculiar que tenía, Astley era amado por unos pero también denostado por otros.

El cantante nació en febrero de 1966 en Newton-le- Willows, una localidad inglesa al norte del país. "Mi madre, Cynthia, y mi padre, Horace, se divorciaron cuando tenía cinco años. Mi madre se fue a vivir con sus padres después de eso. Pasaba los fines de semana con ella y nos visitaba la mayoría de los días", relató el cantante a The Sydney Morning Herald.

Astly comentó al medio que nunca les había preguntado por qué se separaron. "Mis padres tuvieron otro hijo antes que yo, llamado David, que falleció, y creo que nunca lo superaron", dijo a The Guardian.

"Fue el comienzo de la disolución de su matrimonio. Definitivamente había una nube sobre nuestra casa cuando era joven", señaló al Sydney Morning Herald.

"Lo que les pasó a mis padres los rompió y mi padre nunca volvió a ver el mundo de la misma forma", añadía al mismo medio. A ellos, dijo en otra ocasión, les debe su musicalidad. Su madre era pianista y su padre tenía una voz increíble.

Astley estuvo en el coro de su escuela y, en su casa, su hermano mayor y su hermana escuchaban diferentes tipos de música, desde The Beatles al rock progresivo.

Pero antes de que el mundo escuchase su voz grave, Astley tenía otras aspiraciones en la música. "Cuando tenía 14 años tuve mi primera batería. Quería ser un baterista en una banda como Police", dijo en 2018.

Su carrera, de hecho, empezó con las baquetas. En FBI, una banda de su ciudad natal, Astley tocaba la batería, pero, tras escribir algunas melodías, ocupó el puesto de cantante.

El productor Peter Waterman los vio actuar en un club y se quedó con su voz. Era uno de los tres apellidos del trío de productores que estaba detrás del grupo Bananarama, de Kylie Minogue y del propio Astley entre otros, que se completaba con los socios Stock y Aitken.

Waterman le sugirió que se fuese a Londres y lo alojó en su casa. Astley, al principio, se quedó en un segundo plano y trabajaba en su estudio en diferentes tareas, desde ejercer de operador júnior de cintas a hacer té y sándwiches.

Con 21 años, Astley se colocó en lo más alto de las listas de éxitos de diferentes países.

Tras el single llegó el álbum "Whenever You Need Somebody", al que siguieron otros tres: "Hold Me in Your Arms", en 1998, "Free", en 1991 y "Body & Soul", en 1993.

Con 27 años y el suficiente dinero para poder despreocuparse de las facturas, Astley se retiró.

Ocho años después, su cuarto disco de estudio, "Keep It Turned On", vio la luz. Luego llegó "Portrait", en 2005. Y tuvieron que pasar once años más para que el cantante volviera al estudio de grabación. El resultado fue "50", en 2016, coincidiendo con su 50º cumpleaños, y "Beautiful Live", en 2018.

"Never Gonna Give You up", por su parte, adquirió una segunda vida propia en Internet alrededor de 2007, que tal vez tenga algo que ver con el número de visitas del vídeo, al convertirse en parte de una broma llamada Rickroll.

Esta consiste en facilitar un enlace trampa, que puede ser ofrecido como una noticia sobre algo, una información relevante y que, en realidad, lleva al vídeo de la canción en Youtube.

En 2017, el cantante dijo a la revista Rolling Stone que no tenía ningún problema con el Rickroll, que probablemente le había venido bien y que no era nada personal para él.

