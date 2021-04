Emilia Clarke protagonizará 'Above Suspicion'

La actriz británica Emilia Clarke está lista para adornar la pantalla grande en el próximo drama criminal, "Above Suspicion".

La actriz ha demostrado su talento actoral en "Game of Thrones", la comedia romántica "Me Before You" y con su papel clave en "Solo: A Star Wars Story".

Emilia será coprotagonista con Johnny Knoxville, Jack Huston, Sophie Lowe y Thora Birch, se lee en "La Botana".

Según la sinopsis de 'Lionsgate', "Above Suspicion" está basada en la historia real de uno de los crímenes más notorios en la historia del FBI.

Este descarnado "thriller" criminal está protagonizado por Emilia Clarke, " Game of Thrones", como Susan Smith, una joven desesperada por escapar de una vida sórdida de crimen y drogas en una ciudad minera de carbón de Kentucky".

"Cuando un nuevo agente del FBI llamado Mark Putnam, Jack Huston, "Fargo", recluta a Susan como su informante para un caso de alto perfil, ella cree que su mala suerte finalmente puede estar cambiando. Pero a medida que la relación de Susan y Putnam se profundiza, también lo hace el peligro, colocándolos a ambos en un curso de colisión con consecuencias mortales", destaca la sinopsis del filme.

Este "thriller" criminal te hará reconsiderar tu idea de las víctimas y los villanos. La película "Above Suspicion" ha sido adaptada de una verdadera novela policíaca de 1993.

Proyectos

Se estima que para junio inicie el rodaje de la segunda parte de ‘Aquaman’, aún no ha iniciado por culpa de la pandemia de la covid-19.

Se espera que para esta segunda entrega se cuente con la participación de Emilia Clarke, lo cual no se ha confirmado aún, los rumores apuntan a que la actriz se una al proyecto para reemplazar a Amber Heard.

La salida de quien protagonizara a Mera está basada en diferentes razones, supuestamente por el escándalo de su divorcio con Johnny Depp y otra de las razones, es porque ha cambiado mucho su aspecto físico desde que apareció en la primera parte de la película.

