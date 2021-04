Enrique Guzmán procede legalmente contra su nieta Frida Sofía

El músico Enrique Guzmán procedió legalmente contra su nieta, Frida Sofía, luego de que lo acusara públicamente de abuso sexual.

Versión impresa

El escándalo que ha sacudido a la familia Guzmán ha dado como resultado que ambas partes procesadas legalmente.

A través de un comunicado de prensa, López Valdez Abogados, firma que representa a Guzmán, interpuso una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar.

De acuerdo al documento, la querella fue formulada en contra Sofía “N” y quién y quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio del músico.

Ahora será el Ministerio Publico el encargado de iniciar una investigación y de reunir los indicios necesarios para esclarecer los hechos, además busca la reparación del daño.

“La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba para que, en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima”, explica la nota firmada por el abogado penalista Marco López.

A saber

Recientemente, la madre de Frida Sofía, Alejandra Guzmán habló sobre la polémica que envuelve a la familia Pinal-Guzmán.

Esta vez, Alejandra Guzmán se presentó en el programa “Me lo dijo Adela”, donde toco el tema del distanciamiento y las recientes acusaciones de Frida Sofía.

“Creo que ha llegado a un nivel fuerte, es muy triste porque yo la parí... y a mi padre”, inició Alejandra Guzmán.

VEA TAMBIÉN: La reina Isabel II dijo estar 'conmovida' por los mensajes de apoyo y condolencias

En la entrevista Guzmán reiteró que su hija tiene un trastorno mental, le diagnosticaron Borderline, sin embargo, no concluyó las terapias.

“La he medicado, pero a veces no acabábamos la terapia, ha sido muy difícil. Le di un departamento, espero lo disfrute, le di un coche. Desde hace dos años ha dicho cosas de mí que no son ciertas que no son posibles de comprobar”, indicó.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!