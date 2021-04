Erika Ender, Olga Sinclair y Karen Peralta, entre 'Las 25 mujeres más destacadas de Panamá'

De un listado de más de 200 mujeres destacadas en la ciencia, cultura y emprendimiento salieron las “Las 25 mujeres más destacadas de Panamá”, edición Bicentenario de la República.

Del total de las nominadas las 58 con más menciones pasaron a una votación digital, la cual representó el 30% de los puntos.

El resto de los puntos, 70% fueron otorgados por 200 profesionales consultado. El 22 de abril, se dieron a conocer los nombres de este selecto grupo.

Rosa María Britton, en Ciencia; Olga Sinclair en Cultura, y Paula García, en Emprendimiento, encabezan el listado de las 25 mujeres más destacadas del 2021.

En la categoría ciencia fueron seleccionadas Mairim A. Solís, Carmen Spadafora, Sandra López Vergés, Oris Sanjur, Marta Illueca, Gabrielle Brítton, Carmen Miró, Reina Torres de Araúz, Erika Podest y Lidia Sogandares.

En emprendimiento destaca Rosina Castillo, Itzel Torres, Min Chen y Wendy Jordan. En cultura las elegidas fueron Waleska Hormechea, Diana Morán, Amelia Denis de Icaza, Julia Mayo, Erika Ender, Karen Peralta, Griselda López y Elena Llorach.

La cantante y folklorista Karen Peralta informó que hace unas semanas se enteró que había sido nominada para formar parte de “Las 25 mujeres más destacadas de Panamá”, distinción que agradeció.

“Ahora, cada una de estas noticias son de mucho más regocijo y alegrías porque tengo la responsabilidad de transmitir el buen ejemplo y la disciplina a el proyecto de vida más valioso de todos: Mi hijo y mi Familia”, escribió Peralta.

La productora de televisión y creadora de los “Tipi-Tips”, Elena Llorach también se refirió la distinción.

“De algo sí estoy segura: dejar huellas positivas y un legado que, poquito a poquito, paso a paso empecé a construir hace 23 años y que sigo construyendo me hace muy pero muy feliz; y es ese tipo de felicidad la que considero, me permite acumular puntos para optar por ese cintillo vip al reino que no es de este mundo”, escribió en una publicación Llorach.

