¿Estás soltero? Así puedes celebrar San Valentín

Llegó el Día del Amor y la Amistad, y muchas personas han preparado un sorpresa para su ser amado. Una cena o un obsequio, son las principales opciones de regalo para esta fecha. No obstante, si están soltero también pueden celebrar San Valentín.

Si aún no tienen su "media naranja" y crees que por eso no puedes disfrutar el Día de los Enamorados, están equivocados. Le presentamos algunas opciones para que festejen esta fecha, aún no teniendo una pareja sentimental.

"San Valentín es un día para conmemorar el amor hacia pareja, pero también hacia uno mismo, la familia y los amigos", reitera Marianela Arias, sexóloga de Durex.

Si están solteros (as), toma nota de las siguientes ideas que brinda Marianela Arias, para celebrar y disfrutar esta fecha.

- Hagan un viaje a un lugar que aún no conozcan. Pueden ir solos o acompañados por un amigo o familiar.

- Vea películas divertidas. Sonrían mucho.

- Pasea con amigos. Planea un almuerzo o cena con amigos cercanos, y comparte chistes, anécdotas y metas.

- Visite un ser querido. Sorprende a un amigo o un familiar en esta fecha, demuestra el afecto que tienes por esa persona. Esta visita puede cambiar y mejorar por completo el día a ambos.

- Pueden programar una sesión de masajes, comprar un conjunto de ropa o dele un gusto a su paladar.

Disfruten de baños relajantes y pausados. Esta sencilla práctica les brindará un espacio de relajación y conexión con el cuerpo.

Haga una carta de amor. Tome papel y lápiz, y escriba lo maravilloso (a) que eres, todas sus cualidades, lo orgulloso (a) que están de ustedes mismos (as) y el amor que se tienen.

- Pueden inscribirse en un curso o algún hobbie que siempre hayan querido desarrollar.

- Ve de compras y/o almorzar en algún restaurante que les encante y disfrute el momento con ustedes mismos.

- Puede crear algún ritual muy personal que se comprometen a cumplir cada 14 de febrero.

