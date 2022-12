Estefana aclaró que Orlando Ruíz, su progenitor, no ha muerto

Stephany Ruíz, conocida artísticamente como Estefana, y su familia está pasando por un difícil momento, la partida de su papá y en medio del duelo hubo una confusión, algunos medios asumieron que se trataba del fallecimiento de su padre biológico, Orlando Ruíz.

La cantante panameña radica en México aclaró que cuando dio la noticia del fallecimiento de su padre se refirió a Carlos Villarreal, su papá desde que tenía cinco años y el que la escogió todos los días como su hija.

Explicó que varios medios se han dado la tarea de hacer publicaciones sobre la muerte de Orlando Ruíz, un conocido cantante, por lo tanto, aclaró que esto es falso.

En medio de la tristeza y lo complicado de la situación que atraviesa la familia, aseguró que recibir llamadas sobre algo que no sucedió está de más y por la tranquilidad de Ruíz hizo de conocimiento público que las noticias de su muerte son falsas.

Respecto a la muerte de Villarreal, Ruíz comentó que su partida se produjo el 18 de diciembre, a las 4:05 p.m., momento en el que el corazón de su padre se detuvo y el suyo se terminaba de quebrar.

“(…) y de repente entre tanto caos llega el silencio y cuando pensaba que ya no podía romperse más lo escucho dividirse a gritos una y otra vez y es que cómo se hace para respirar entre tanta tristeza”, escribió la intérprete.

Estefana comprende que morir forma parte de vivir y entiende que es eterno, que continúa aquí y que solo tomó otra forma, pero su partida se “siente totalmente” distinta.

“Solo me queda decirte que gracias por haberme rescatado de abandono papi, gracias por elegir ser mi papá todos los días, por tu amor, tu respeto, tu paciencia, gracias porque tuve de papá al mejor hombre de este planeta, tienes tantos adjetivos calificativos hermosos que no me alcanza este espacio”, añadió.

VEA TAMBIÉN: Charlie Cox retomará su papel como 'Daredevil' para Disney+

“Feliz viaje papi, lléname de tu fuerza, tu alegría, tu valentía, tus risas que ya demasiada falta me hace”, concluyó.

En medio de la pérdida, Estefana recibió mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores en las redes sociales.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!