'Estrella de Belén': Hoy ocurrirá la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno

Hoy rocurrirá el evento astronómico más importante del 2020, estamos hablando de la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, fenómeno conocido como "Estrella de Belén".

El evento astronómico ocurrió por última vez en el siglo XIII, específicamente el año 1226, en esta ocasión, la conjunción es excepcional por la cercanía de los planetas, desde la tierra se podrá ver como un “doble planeta”.

La cercanía de ambos planetas y su luminosidad propiciará que el fenómeno pueda observarse a simple vista o con binoculares.

Distinguir a los planetas es muy sencillo: Júpiter es el astro más brillante del cielo nocturno después de la Luna. A su lado, hacia la izquierda, está Saturno, un poco menos brillante, y reconocido por su sistema de anillos que lo rodean.

El fenómeno será visible (siempre y cuando no esté nublado o lluvioso) desde cualquier lugar de la Tierra, una hora después de la caída de sol, detalla el Clarín.

Cabe mencionar, que la conjunción de los planetas es cuestión de perspectiva, la distancia entre los Júpiter y Saturno será de casi 800 millones de kilómetros.

Desde la posición de la Tierra, Saturno se ubicará detrás de Júpiter y los tres planetas estarán prácticamente en línea, aunque se encuentren separados por estas enormes distancias, describe el sitio Astroaficion.com.

¿Por qué este fenómeno se conoce como la Estrella de Belén?

Se le dio en nombre a la “Estrella de Belén” asociada en la fe cristiana con la señal en forma de una resplandeciente luz en el cielo que guio el camino que los reyes magos debían seguir para llegar a Belén.

Pero de acuerdo a la astronomía, el fenómeno reseñado en la Biblia es explicado como la alineación entre Júpiter y Saturno, la cual produce un brillo especial en el firmamento.

¿Dónde ver el fenómeno?

En Panamá el Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de Panamá transmitirá vía Facebook la conjunción.

Tonight:



Find a spot with an unobstructed view of the sky

Look southwest an hour after sunset

Spot the "Great Conjunction" of Jupiter and Saturn!



Why the two planets appear so close together: https://t.co/mX8x8YIlye pic.twitter.com/BMV3uMlJ6p— NASA (@NASA) December 21, 2020