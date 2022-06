Estrenos para el mes de junio por HBO

Inicia un nuevo mes y las plataformas de streaming de video bajo demanda (VOD) actualizan sus catálogos de contenido y aprovechan para promocionar futuros estrenos.

Al igual que Netflix, la competencia, HBO Max tiene historias originales y contenido que no podrás encontrar en otra plataforma como clásicos de la televisión y nuevos lanzamientos.

Para este mes la plataforma recomienda echarle un vistazo a algunas producciones que ya están disponibles en su catálogo como "La mujer del viajero en el tiempo", "Las Bravas F.C", "Barry" y "Westworld".

"La mujer del viajero en el tiempo" es un relato de amor con un elemento extra, los viajes en el tiempo. "Las Bravas F.C", por su parte, sigue al futbolista Roberto Casas y cómo termina entrenado al club homónimo; "Barry" cuenta la historia de un asesino a sueldo que encontró en las artes escénicas su verdadera vocación; y "Westworld", serie de ciencia ficción, muestra un parque de diversiones futurista en donde los robots se convierten en una amenaza para los visitantes.

Esta última serie tiene tres temporadas y este mes, el 26 de junio, luego de más de dos años desde que se emitió el último episodio, estrenará nuevos.

El adelanto de los nuevos episodios no profundiza tanto en la historia que se desarrollará en la cuarta temporada, sin embargo, el despliegue visual impresionó a los seguidores.

Otras series que arribarán en el transcurso del mes en la plataforma son "Irma Vep" (6 de junio), "El Puente - The Bridge Brasil" (9 de junio), "Menudo: Siempre jóvenes" (23 de junio), "Babylon 5", "Desafío americano: Nuevos comienzos", "Call Me Kat - Temporada 2", "United States of Al - Temporada 2" y "The Next Step - Temporada 6".'



La mayor cantidad de estrenos en la plataforma se aglutinan en el segmento de las películas, ya que tiene todos y cada uno de los títulos (si es que las licencias lo permiten) que su casa productora ha creado.

"El Padre de la Novia", "Ghostbusters: El legado", "El misterio de Soho" y "La nueva Cenicienta: Si el zapato te queda", son algunas de las cintas que estrenarán en los próximos días.

Y entre los documentales destacan "Jaes: Mujeres anónimas" (8 de junio), "April Jones: Las grabaciones del interrogatorio", "Las Jaivas - Todos juntos", "No eres un soldado" y "Valeno: La ciudad de los niños perdidos".

