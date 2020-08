Evaluna causa revuelo con su nuevo 'look'

La hija de Ricardo Montaner, Evaluna Montaner, ha causado una serie de comentarios en las redes sociales por su nuevo look.

La esposa de Camilo causó revuelo luego de la publicación de unas fotos en su cuenta de Instagram, pues se ve como si se hubiese rapado.

Decenas de comentarios por este nuevo look le llovieron a la joven quien recientemente cumplió 23 años.

Incluso su papá, Ricardo Montaner le dejó algunas palabras a su hija, enalteciendo su belleza.

“Sea lo que sea que te hagas, vas a ser hermosa siempre”, comentó el intérprete de Me Va a Extrañar debajo de la controversial publicación que hizo la actriz venezolana y que ha causado confusión entre sus seguidores.

Pero, qué tiene este nuevo look dde cabello, es que a simple vista pareciera que la esposa del cantante Camilo decidió raparse.

En la comentada imagen que la también cantante compartió en su perfil de Instagram, se le puede observar posar muy seria, vestida con un saco de color negro y una playera blanca.

Se lee en Hola que lo que llamó la atención de sus seguidores fue el peinado de Evaluna, quien luce una cola de caballo baja, dando la apariencia de que la intérprete de "Por Tu Amor" se ha rapado a la altura de las sienes.

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar y aunque la mayoría ha aplaudido la decisión de la hija de Montaner, hubo otros que no celebraron tanto.

Evaluna salió a despejar todas las dudas que surgieron a raíz de su nueva imagen.

Ella dijo para calmar los ánimos de algunos de sus fanes: “Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, no me rapé. Pero si me rapo y ¿qué?".

