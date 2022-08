Ex de Britney Spears expone la relación entre la cantante y sus hijos

La famosa cantante Britney Spears está envuelta nuevamente en una controversia, luego de que su exmarido Kevin Federline, destapara un distanciamiento y una presunta mala relación de la "Princesa del Pop" con sus hijos.

Con un video, Federline trató de manchar la imagen de la intérprete de "Toxic". Todo ocurrió por medio de sus redes sociales, en donde Kevin Federline, expareja de Britney Spears, decidió publicar varios videos en donde supuestamente la famosa discute con sus hijos que tienen en común.

Tras liberarse de la tutela de su padre el año pasado y casarse con Sam Asghari, la relación de Britney Spears con sus hijos ha mejorado. Pero Kevin Federline, su exmarido con el que estuvo casada desde 2004 a 2007 y padre de sus hijos, recientemente ha vuelto a hablar de ella y no para decir cosas buenas.

El rapero comentó hace unos días que los hijos que tienen en común, Sean y Jayden, decidieron no ir a la boda de su madre y además se avergüenzan de las publicaciones que comparte Britney desnuda.

De acuerdo con Kevin Federline, sus hijos han pasado por mucho, por lo que desea que crezcan aún más y sean más de lo que tienen a lado de la Princesa del Pop.

"No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor, las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto", mencionó Federline.

En el primer video Britney entra en la habitación de uno de sus hijos y le dice: "Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque está áspera, y todo lo que me dices es "está bien. No, no está bien". A estas palabras agregó: "Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿queda claro? Todos deben comenzar a tratarme como una mujer que vale la pena. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entienden?".

Las anteriores “pruebas” de la presunta mala relación entre Britney y sus hijos, comenzó debido a una reciente entrevista de Federline en "Daily Mail", en el que cuenta que los hijos de la cantante Sean Preaston y Jayden James han decidido distanciarse de ella.

"Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento. Han pasado unos meses desde que la vieron. Tomaron la decisión de no ir a su boda", indicó en el momento de la entrevista.

Mientras tanto, Britney Spears recalcó que es complicado criar niños adolescentes: "Me apena escuchar que mi ex marido ha decidido hablar públicamente sobre la relación que existe entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar a niños adolescentes no es fácil para nadie".

