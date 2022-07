Fallece el salsero puertorriqueño Héctor Tricoche a sus 66 años

El salsero puertorriqueño Héctor Tricoche, exintérprete de la orquesta de Tommy Olivencia, falleció en la noche del domingo a sus 66 años, confirmaron este lunes familiares y colegas del artista.

Noel Tricoche Albertorio, nombre de pila del intérprete de grandes éxitos como "Lobo domesticado", "Periquito Pin Pin" y "Doce rosas" murió en Springfield (Massachusetts, EE.UU.), indicaron sus hijas Sandra, Glenda, Victoria y Patricia Tricoche en un mensaje en Facebook.

Se desconoce la causa de muerte del salsero, a quien se le conocía como "Trico" por su apellido y reconocido por otros temas como "No me tires la primera piedra" y "Lápiz de Carmín".

"Triste noticia, otro gran cantante de nuestro género que se nos va inesperadamente. Siempre me trató como un amigo, gran ser humano y cantante. Se nos fue el lobo domesticado. Vuela alto Trico!!", sostuvo el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle en su cuenta de Facebook.

Por su parte, Charlie Aponte, excantante de la legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, resaltó en las redes sociales: "Perdimos uno de los cantantes de Salsa mas admirados por su forma única de interpretar los temas que cantó con un estilo único y sobre todo con la pasión total que sentía por la música".

"Me identifiqué mucho con él, pues varias veces que nos encontramos en actividades lo vimos compartir con su padre, al igual que yo también lo hice con mi papá", agregó.

A su vez, el también legendario salsero puertorriqueño Bobby Cruz expresó que este lunes "comienza de luto con el anuncio de la partida de Héctor Tricoche", enviando sus condolencias a la familia del intérprete.

"Héctor será siempre recordado por 'Doce Rosas', 'Lobo Domesticado', 'Periquito Pin Pin', 'No me Tires la Primera Piedra', 'No Soy Automático'. Pero su más grande legado fue su humildad y haber sido un gran ser humano", resaltó.

El veterano pianista y director de la orquesta, La Sonora Ponceña, Enrique "Papo" Lucca sostuvo: "con sorpresa y enorme tristeza he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro gran amigo y colega Héctor Tricoche (QEPD)".

"Expresando mi pesar a su familia, allegados y nuestras oraciones están con ustedes en este momento difícil que están afrontando. Con profunda congoja, Enrique 'Papo' Lucca y la Sonora Ponceña", abundó.

Finalmente, el también cantante puertorriqueño Pedro Brull lamentó en un mensaje: "Acaba de partir nuestro hermano Héctor Tricoche al otro barrio. Fortaleza a su familia y a la clase salsera. Bendiciones".

Desde octubre de 2020, el género de la salsa ha perdido a varios destacados artistas puertorriqueños, como Roberto Roena, Cano Estremera, Tito Rojas, Paquito Guzmán, Ismael Rivera hijo, Tempo Alomar, Miguel Ángel Barcasnegras, mejor conocido como "Meñique", y Jimmie Morales.

