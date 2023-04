Famosas víctimas de los excesivos retoques digitales

La conmoción que generó el exceso de retoques que le hicieron a la fotografía de Karol G para la revista "GQ" ya es un tema superado, pese a que no hubo una disculpa pública, no obstante, no es la única que se ha hecho eco de estas prácticas.

"GQ" no es la primera revista en abusar de los retoques digitales y quizás no sea la última en hacerlo, ya que aún hay muchos pensamientos arraigados de cómo se debe ver el cuerpo “perfecto”, algo a lo que, además de Karol G, otras celebridades se oponen y han tenido que quejarse de la excesiva edición de sus fotos.

Karol G no solo salió en su defensa, sino también de aquellas mujeres que todos los días se despiertan e intentan sentirse cómodas consigo mismas a pesar de los estereotipos de la belleza.

Al igual que la colombiana, en 2015, Zendaya se vio en una situación similar y le sorprendió que una nueva sesión fotográfica que publicó la revista “Modeliste” incluía retoques a sus caderas y torso.

“Estas son las cosas que hacen que las mujeres sean conscientes de sí mismas, que crean los ideales poco realistas de belleza que tenemos. Cualquiera que sepa quién soy sabe que defiendo el amor propio honesto y puro”, escribió la actriz junto a la foto real, además, la revista eliminó las imágenes y corrigió el problema de retoques.

Para una edición de “W Magazine”, de 2016, abusaron de los retoques fotográficos y dejaron a las modelos Gigi Hadid y Kendall Jenner sin rodillas, sus piernas lucen largas y tersas, pero sin rodillas.

En el caso de "GQ", al parecer es reincidente, en 2003, retocaron excesivamente una foto de Kate Winslet, la actriz estalló contra la revista y dijo: “Yo no soy así y lo más importante, no quiero serlo. Puedo asegurar que han reducido el tamaño de mis piernas a un tercio”.

Beyonce, también se une a la lista, su caso sucedió cuando se convirtió en imagen de "H&M", con el uso de retoques digitales cambiaron la forma de su cuerpo y se negó a aprobar el uso de las fotografías, por lo que la marca tuvo que usar las originales.

Keira Knightley, Julia Roberts, Lupita Nyong’o, Lady Gaga, Meghan Markle y Emily Ratajkowski, son otras de las celebridades que han sido víctimas del exceso de retoques digitales.

