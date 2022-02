Famosos que batallan contra la depresión

La depresión no distingue edad, sexo ni condición social, cualquier persona puede padecer esta enfermedad grave y muy común. De hecho, figuras de la farándula internacional han dado a conocer su lucha contra esta dolencia.

Figuras de la farándula internacional han dado a conocer su lucha contra esta enfermedad.

Pero, ¿quiénes son esas celebridades que padecen depresión, una de las enfermedades médicas más tratables? Aquí le mencionaremos algunas.

Ariana Grande

La cantante habló de su lucha contra la depresión en una publicación de Instagram, en 2019.

En aquella publicación, la artista escribió sobre unas palabras que expresara el actor Jim Carrey: "La depresión es tu cuerpo que te dice 'no quiero seguir siendo este personaje".

Adele

En 2016, en una entrevista, Adele reveló que sufrió de depresión posparto después del nacimiento de su hijo Angelo, en 2012.

"Me sentía muy inadecuada como si hubiese tomado la peor decisión de mi vida", dijo.'



Si bien se desconoce la causa exacta de esta enfermedad, existen algunos factores que pueden incrementar el riesgo de padecerla. Específicamente, sobresalen tener una autoestima baja, ser demasiado dependiente y pesimista, pasar por situaciones traumáticas o que generen estrés, antecedentes familiares o de otros trastornos mentales, así como padecer una enfermedad grave o crónica.

Justin Bieber

En 2019, el artista dijo a la revista "Vogue" que había estado luchando contra la depresión desde su gira en 2017, "Purpose".

"Comencé realmente sintiéndome demasiado. Pensaba: 'La gente me ama, yo soy el amo'. Me volví muy arrogante", dijo a la publicación.

J.K. Rowling

La escritora ha contado que sufrió una depresión antes de que escribir la saga de Harry Potter.

En 2018, la famosa confesó a "Sunday Times" que había pensado en suicidarse, pero fue su hija la que le dio fuerzas.

Brooke Shields

La actriz habló abiertamente de la depresión posparto en su libro "Down Came the Rain: My Journey Through POstpartum Depression".

De hecho, Brooke Shields confesó en 2016 condición la llevó a tener pensamientos suicidas.

Heather Looklear fue internada en 2008 para tratar la ansiedad y la depresión, complicaciones mentales por la que tuvo que recibir tratamiento también en 2012.

¡Alerta!

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este padecimiento afecta a cerca de 280 millones de personas a nivel global.

Entre sus síntomas más importantes destacan la ansiedad, sensación de tristeza y cansancio continuo, falta de apetito, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa, pérdida del sueño y del placer para realizar actividades de interés e irritabilidad, recuerda el Dr. Carlos Cano, gerente médico de Pfizer Centroamérica y Caribe.

Añade que si una o varias de estas señales persisten por dos semanas o más, es necesario que el individuo busque ayuda médica de inmediato.

La depresión puede convertirse en crónica o recurrente e incluso, dificultar el desempeño en los estudios o el trabajo, así como afectar las relaciones con la familia, pareja, los amigos y compañeros.

Esta enfermedad suele empeorar si no se trata a tiempo, provocando otros problemas de conducta, salud y hasta emocionales, tal es el caso de consumo inapropiado de bebidas alcohólicas o drogas, trastornos de pánico, fobias sociales, aislamiento y sobrepeso u obesidad, que pueden desencadenar diabetes o enfermedades del corazón.

