Paquita la del Barrio cancela conciertos: 'En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo'

Los seguidores de la veterana cantante de boleros y rancheras Paquita la del Barrio, están preocupados por la salud de la artista.

Paquita la del Barrio utilizó su cuenta de Instagram para anunciar la cancelación de los que serían sus próximos conciertos en Moroleón, Guanajuato, pues el médico le recomendó reposo.

La cantante preocupó a sus seguidores tras escribir: “Desgraciadamente no estoy bien”.

“Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes", contó la cantante.

"Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas”, añadió.

Francisca Viveros Barrandas, nombre real de Paquita la del Barrio, no puede caminar ni tiene la movilidad necesaria para presentarse en un escenario, informan medios internacionales.

“En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces por ésta discúlpenme, de verdad disculpa a la empresa y a todo el público de Moroleón, mil disculpas", escribió.

Añadió: "Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias".

Paquita la del Barrio se encuentra recuperándose en su natal Alto Lucero, Veracruz, asistida por una sobrina y por su empleado Paco, contó su hermana Viola Barrales a TVyNovelas.

Tiene un intenso dolor de ciática, Paquita debe permanecer en total reposo hasta que reciba indicaciones médicas.

“Acabo de estar con ella, vengo llegando a Veracruz, en estos momentos está en reposo, tal y como se lo mandó el doctor, ya que le hicieron un tratamiento en la columna por lo del nervio ciático, así que sólo hay que esperar, no podemos hacer más. ¡Ella está luchando!”, contó la señora.

