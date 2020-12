Famosos que se alejaron temporalmente de sus carreras

Tenían fama, dinero, éxito en sus carreras y seguidores que los admiraban… y decidieron tomarse un descanso de todo eso. Al contrario de los actores, cantantes y deportistas que nunca paran y exprimen el tiempo de sus actividades al máximo, estos hicieron un alto en el camino para centrarse en otra faceta, para dedicar más espacio a sus familias o para reconducir su camino.

Michael Jordan

Cuando Michael Jordan, considerado uno de los mejores - si no el mejor- jugador de baloncesto de la historia, dijo que se retiraba fue una de las peores noticias para los aficionados a ese deporte.

En octubre de 1993, en una rueda de prensa, dijo que no tenía más que demostrar en el baloncesto.

“No tengo más desafíos que me motiven. No tiene nada que ver con el fallecimiento de mi padre, o la presión de los medios ni nada… más que haber logrado todo lo que pude en el baloncesto”, aseguró, según comunicó entonces el canal de deportes estadounidense ESPN. Su padre, al que estaba muy unido, había sido asesinado poco antes.

Al año siguiente, Jordan había cambiado el baloncesto por el béisbol, inspirado por el sueño de su padre.

Tras este parón, poco más de un año después, en marzo de 1995, Jordan volvió a las canastas. En 1999 volvió a anunciar su retirada, una retirada que duró menos de dos años. En 2001 regresó a la competición con 38 años, en las filas de los Washington Wizards. En 2003, firmaría su salida definitiva.

Ryan Gosling

El actor canadiense Ryan Gosling decidió que necesitaba un descanso de sí mismo en 2013. Según publicaron diversos medios, Gosling aseguró que no aceptaría más papeles protagonistas durante un tiempo y que se alejaba un poco de la profesión por el bien de su equilibrio artístico.

“He perdido perspectiva de lo que estoy haciendo. Creo que es bueno que me tome un descanso y reevaluar por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo”, argumentó entonces el actor.

En 2014, Gosling no se puso delante de las cámaras, aunque sí detrás, en la dirección de “Lost River”, que también escribió. En 2015, regresó a la interpretación con la película “The big short”, junto a Christian Bale, Marisa Tomei y Brad Pitt, entre otros.

En 2016 le llegó su gran triunfo con la nominación al Óscar como actor principal por su papel en la multipremiada “La, la land”, así como las nominaciones al Bafta británico y al premio de la Crítica y del Sindicato de Actores. Se llevó por este trabajo, con todo merecimiento, el Globo de Oro como mejor actor por Comedia o Musical.

Taylor Swift

La cantante de pop Taylor Swift contó que después de cerrar el tour “1989”, a finales de 2015, se alejaría de los focos durante una temporada.

“Creo que necesito un tiempo de descanso. Puede que la gente necesite un descanso de mí”, dijo a la revista New Musical Express (NME) en agosto de ese año. “Voy a… no sé, quedar con mis amigos. Tal vez escribir música, no. No sé”, contó a la revista.

Entre sus fans creció la preocupación de que Swift abandonase la música para siempre, algo que, en una entrevista con la edición estadounidense de Vogue en 2016, descartó.

“Simplemente decidí que después del año pasado, con todas las cosas increíbles que sucedieron... que iba a vivir mi vida un poco sin la presión sobre mí misma de crear algo”. Su siguiente trabajo se publicó al año siguiente, en 2017.

Emma Watson

Emma Watson se convirtió en actriz muy joven y se hizo mundialmente famosa al interpretar a Hermione Granger en las películas de la saga “Harry Potter”.

En 2008, Watson compartió sus planes de que, una vez acabado su trabajo para la franquicia del niño mago, se iba a alejar un poco de la actuación para poder estudiar. La actriz compaginó ambas facetas y se graduó en Literatura inglesa en 2014.

En 2016, la actriz anunció que dejaba los rodajes durante un año y que ese tiempo lo dedicaría a dos objetivos. “Mi propio desarrollo personal es uno de ellos", comentó Watson en la revista Paper.