Filmografía de Drew Barrymore

La estrella de Hollywood Drew Blythe Barrymore, conocida por sus interpretaciones en varias cintas de comedia cumple años hoy, 46 años.

Versión impresa

La actriz, directora, modelo, fotógrafa y productora estadounidense tiene una extensa filmografía en la industria del entretenimiento. Siendo miembro de la familia de actores Barrymore, hija del actor John Drew Barrymore y nieta de los primeros actores John Barrymore, "el gran perfil", y Dolores Costello, "la gran dama del cine mudo", parecía que su destino ya estaba escrito.

Su aparición en el mundo del entretenimiento inició desde muy pequeña con su participación en anuncios publicitarios para Gainesburger Puppy Food. Luego de aparecer en varias producciones televisivas a finales de los 70 dio el salto a la pantalla grande con el filme "Viaje Alucinante Al Fondo De La Mente" de 1980, un título dirigido por Ken Russell.

Quizás algunas personas no lo sepan, pero el segundo filme que le dio fama internacional a la actriz fue la cinta E.T de 1982, el famoso filme realizado por Steven Spielberg fue estrenado cuando Barrynore tenía 7 años y en el interpretó a Gertie, la hermana menor de Elliot, quien adoptó al singular extraterrestre.

Durante la adolescencia Barrymore tuvo problemas con el alcohol y las drogas. Alcohólica a los 11, drogadicta a los 12, suicida a los 13, emancipada a los 14 y a los 15 su carrera en la industria del cine se veía arruinada.

Sin embargo, todo aquello ha quedado en el pasado ahora lleva un ritmo de vida más sosegado y en el cual no le importa envejecer, lo cual lo considera un privilegio.

Barrymore ha confesado en múltiples entrevistas que no se ha hecho nada en el rostro, esta renuente a entrar al quirófano, porque su ideal es envejecer de la forma más natural posible sin importan qué piensan las personas.

Filmografía

Luego de E.T, la actriz participó en cintas como "Scream" (1996), "The Wedding Singer" (1998), "Never Been Kissed" (1999) y "Los ángeles de Charlie" (2000), que la hicieron merecedora de varios premios y ganó el reconocimiento mundial.

VEA TAMBIÉN: ¿Donald Glover reclutó a Malia Obama?

Entre las cintas más recientes destacan en las que ha compartido pantalla con su colega Adam Sandler: "La mejor de mis bodas" de 1998, "Como si fuera la primera vez" de 2004 y "Luna de miel en familia" de 2014.