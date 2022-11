'#FreeYemil', etiqueta en apoyo a 'Yemil', genera controversia

El fin de semana, 12 de noviembre, "Yemil", condenado a 75 meses de prisión, fue aprehendido por la policía en Nuevo Chorrillo, Arraiján, y desde entonces sus simpatizantes le han demostrado su apoyo con la etiqueta #FreeYemil, algo que ha generado controversia.

Yaroslan Bartutis, de VLA Music Entertainment (sello disquero de Yemil), agradeció a todas las personas que están usando la etiqueta en las redes sociales y aseguró que el artista está muy agradecido.

“(…) de verdad ha cambiado mucho, ha cambiado mucho desde que lo conozco, ya no es el mismo Yemil de antes, se lo garantizo yo que no es el mismo, él está arrepentido de muchas cosas…”, afirmó VLA Music, como también se le conoce a Bartutis.

Instó a las personas a apoyar al artista, pues se encuentra a partes iguales en su peor y mejor momento, lo cual ha sido motivo de desagrado para algunos.

“Cometió un delito y debe pagar como cualquier otra persona. Si cambió, que bueno por él, igual debe pagar su condena”, “Que pague por lo que hizo y punto”, “Free de qué, cometió un delito, por el cual fue juzgado y debe pagar su sentencia” y “Se acordó del arrepentimiento ahora que le toca pagar. A otro con ese cuento”, son algunos de las reacciones tras las declaraciones de VLA Music.

Franklyn Robinson, comunicador y precandidato a diputado, fue un poco más allá, está contento porque el artista cambió y está arrepentido de sus “errores”, sin embargo, no está de acuerdo con la campaña “FreeYemil” porque es una burla para las mujeres que son víctimas de maltrato y a las sobrevivientes de este flagelo.

“Decir: #FreeYemil no ayuda, no demuestra arrepentimiento, no demuestra cambio, lo que demuestra es que siempre quieren culpar a la mujer, la que sufrió, la que golpearon, la que tuvo que ir al Ministerio Público y contar lo que vivió, una y otra vez”, escribió Robinson.

Robinson considera que aún están a tiempo de cambiar su comunicación, en lugar de la etiqueta que están usando, afirmó que aporta más “#NoSeasComoYemil”, “(…) ayudarían a muchos hombres a no pensar de qué las mujeres son de su propiedad”, aseguró.

El próximo fin de semana, 19 de noviembre, "Yemil" tenía previsto un show en un lugar de entretenimiento de la localidad junto a otros artistas, evento que continuará pese a que está detenido, afirmó VLA Music.

Aunque el artista esté detenido, el día del evento se pondrá su música y algunos de sus colegas, los cuales forman parte del cartel, manifestaron su apoyo al “Maleante caro”.

