Gaby Garrido es la Jennifer López panameña, pero ‘pobre’

¡Víctor quedó en el pasado! Así como lo leen, Gaby Garrido tiene novio nuevo y lo presentó en su más reciente publicación en Instagram, donde también respondió algunas preguntas y comentarios sobre su vida sexual afectiva.

Los detalles sobre su nueva pareja son escasos, se llama Álex y es español, además, comparten el gusto por las actividades outdoor y el ejercicio.

Garrido siempre ha sido crucificada por lo “fugaz” que han sido sus relaciones e incluso han enlistado a todos los hombres con los que ha tenido algún vínculo afectivo.

Con su reciente revelación, que se da poco después de su ruptura con Víctor, nuevamente es blanco de críticas y comentarios más intencionados, aunque también hay usuarias que abiertamente han dicho que quieren ser como ella. ¡Hay de todo un poco!

Entre los comentarios hay uno que dice “Eres igual a Jennifer López” y Garrido respondió “pero pobre” y en otro donde aseguran que no tardaran las especulaciones sobre un nuevo novio se adelantó diciendo “es mi novio, te lo presento”.

De acuerdo a Garrido, después de llorar como una “pendeja” ya era tiempo de alegrarse la vida. “(…) ahora que ni me jodaaaaaan que voy con toda”, respondió.

También la cuestionaron porque no se siente bien estando sola y que tiene una necesidad de tener pareja para poder tener una vida y ella comentó: “Abdiel (nombre del usuario que le hizo la pregunta) pero si yo estaba fenomenal sola sin problema alguno y aparte divina pa’ que te jodas. Ahora estoy saliendo con alguien y también estoy fenomenal y si me vuelvo a quedar sola también estaré bien y fantástica porque para mí estar bien no proviene de ahí, le ponen demasiado peso a algo cuando los humanos estamos construidos de tantas cosas maravillosas por la que estar bien”.

“Gaby debería sacar la versión femenina de Hitch, ella sabe cosas”, “Solo diré.... Quiero ser como tú cuando sea grande”, “Divina, ella puede empezar de 0 las veces que quiera y pueda” y “Si Nodal puede por qué ella no”, son otros de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

La publicación en la que presentó a su nuevo novio cuenta con más de 16 mil me gusta y más de 300 comentarios.

