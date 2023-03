Georgina tuvo tres abortos antes de su último embarazo

Georgina Rodríguez reveló en la segunda temporada de su serie, “Soy Georgina”, que antes del embarazo de los mellizos tuvo dos abortos y cada vez que pasó por ello quedó destruida.

Tal y como lo anticipó, en los nuevos episodios de la serie habló sobre la pérdida de uno de sus mellizos, el varón, en abril de 2022.

En el primer capítulo de la segunda temporada se ve a la influencer y empresaria vivir lo emocionante que fue para ella, Cristiano Ronaldo y sus hijos descubrir que estaban esperando no solo uno, sino dos nuevos miembros para la familia.

En episodios contiene imágenes desde el día que Rodríguez se dio cuenta de que estaba embarazada, el momento que se lo dijo a Ronaldo, las demostraciones de afecto de sus hijos, la revelación de sexo y hasta las visitas de control.

Comentó que los primeros meses de embarazo fueron horribles debido a los malestares, vomitaba todo el tiempo, y le preocupaba cada vez que iba al ginecólogo debido a los tres abortos que tuvo en el pasado.

Con la reciente pérdida, Rodríguez quedó destruida, no estaba preparada para asumir lo que pasó e incluso no sabía cómo le iba a decir a sus hijos que su hermano murió, algo en lo que su pareja le ayudó, porque fue él quien les dio la noticia.

“Estuve mucho tiempo como ‘zombi’, hacía las cosas por inercia, me acuerdo que teníamos que registrar a Bella y no sabía ni que nombre ponerle, la gente me preguntaba y yo no sabía cómo llamarla. Estuve una semana sin llevar a los niños al cole, era incapaz de salir de casa, tenía miedo”, reconoció la pareja de Ronaldo.

Para la influencer y empresaria era difícil salir de casa, ya que no quería que las personas la vieran y le resultaba complicado aceptar el consuelo de los demás. “No quería aceptar la pérdida”, añadió.

Todo le recordaba a su hijo y entre lágrimas expresó que cada vez que ve a Bella Esmeralda lo recordará, y su partida le trajo amor y tristeza en parte iguales.

“Al final la vida es así”, reconoció, al tiempo que afirmó que tiene motivos para salir adelante, sus hijos y la familia.

