Giosue Cozzarelli revivió su confusión en Realmente Bella

Han pasado 15 años desde que Giosue Cozzarelli fue bautizada como "La Confucia" y aún le continúan recordando ese episodio de su vida, algo que no le molesta, sin embargo, aseguró que ha hecho otras cosas más importantes.

"(...) Yo he hecho muchas cosas mucho más importantes en mi vida", comentó en sus historias de Instagram, algo que llamó "servicio social", el cual está dirigido para aquellos hombres que le escriben a través de esa red.

Explicó que algunos le escriben y como ella no les responde, últimamente, lo que hacen es que le envían el video de su confusión durante su participación en Realmente Bella 2009.

En este sentido, argumentó que eso ya pasó, para ella ha pasado mucho tiempo y aún las siguen recordando por eso cuando ella ha hecho otras cosas que considera más importante.

"Eso no me define empezando por ahí", prosiguió la exmiss. Aseguró que no entiende qué tienen en la cabeza para mandarle ese video: “(...) si yo me confundí en ese momento ustedes están más confundidos porque yo no sé ustedes qué piensan en ese momento que ustedes me envían el video, que yo les voy a hablar… ¿Es en serio que ustedes piensan que yo les voy a hablar?", expresó.

Sobre si le molesta que le envíen el video dijo que no, se ríe mucho cada vez que lo ve y durante estos años ha visto muchos memes de ese evento.

"(...) yo he visto mi video miles de veces, me da risa, de que tú me lo vuelvas a enviar como meme, uno gracias porque me da risa, pero no te voy a hablar porque me lo envías, así que creo que quedas como… no quiero decirlo… creo que deberían tener más iniciativa porque no le está funcionando pa’ que sepan, les toy haciendo la labor social para que no pierdan el tiempo enviándome el video”, sentenció.

“No quiero ser egocéntrica, pero créeme que si eso es lo más que tú puedes hacer no llevas chance”, confesó la exmiss.

El "servicio social" de la exmiss potenció aún más los comentarios en tono de burla sobre su confusión.

"Yo la conozco solo por eso", "Si no te molestará no explicaras nada", "Cha, la explicación me parece confusa", "Jajajaja, nadie te quitará lo confucia" y "Si no le afectará no hubiera hecho ese vídeo", son algunos de los comentarios.

