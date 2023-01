Gloria Estefan, entre próximos miembros del Salón de la Fama

La cantante Gloria Estefan figura entre el grupo de estrellas que incluye a Sade Adu y Snoop Dogg y que pasarán a formar parte este año del Salón de la Fama de los Compositores, en una ceremonia prevista para el próximo 15 de junio en Nueva York.

La organización destaca en un comunicado que la cantante y compositora ha vendido más de 100 millones de discos, ha ganado 8 premios Grammy y una nominación al Óscar por su interpretación de “Music of My Heart”, escrita por Diane Warren, para la película del mismo título.

También que la intérprete cubana-estadounidense es autora de dos libros infantiles, filántropa, que recibió la Medalla Presidencial de la Libertad junto a su esposo Emilio Estefan de manos del presidente Barack Obama y miembro también del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, entre otros reconocimientos.

Ese día también será exaltado el rapero, cantante, compositor, actor, productor discográfico, empresario e icono Snoop Dogg, de quien la organización destaca además que "ha reinado durante casi tres décadas con una fuerza sin igual".

Igualmente señala que la nueva integrante del Salón, la cantante y compositora nigeriana-británica Sade ha mantenido una "excepcional carrera" durante más de tres décadas en las que ha grabado seis discos que se han colocado en varias ocasiones entre los "número uno" de todo el mundo.

La lista de los próximos reconocidos en la ceremonia que se llevará a cabo en el hotel Marriott de Time Square también incluye al compositor y productor Glen Ballard, seis veces ganador del Grammy, que ha compuesto temas para Christina Aguilera, Barbara Streisand, Ringo Starr, Shakira o Aretha Franklin, entre otros.

También a Jeff Lynne conocido como fundador y líder de Electric Light Orchestra y autor de éxitos como “Can´t Get It Out of My Head”, “Livin'Thing” o “Don't Bring Me Down”.

El compositor, cantante y productor discográfico Teddy Riley también fue elegido por el comité a cargo de la selección de los nuevos miembros, a quien se atribuye la creación del género New Jack Swing, donde fusionó el hip-hop y el R&B en sus producciones, así como la premiada compositora de música country Liz Rose, conocida por su trabajo con Taylor Swift.

VEA TAMBIÉN: 'Avatar 2' rompe récord en los premios de efectos visuales

“La industria de la música no existe sin que los compositores entreguen grandes canciones primero. Sin ellos no hay música grabada, ni negocio de conciertos, nada. Todo comienza con la canción y el compositor", dijo en el comunicado el presidente de la organización, Nile Rodgers.

"Por lo tanto, -agregó- estamos muy orgullosos de reconocer continuamente a algunos de los compositores culturalmente más importantes de todos los tiempos y de que la lista de 2023 represente no solo canciones icónicas sino también diversidad y unidad entre géneros, etnias y géneros, compositores que han enriquecido nuestras vidas y, en su tiempo, literalmente transformado la música y las vidas de miles de millones de oyentes en todo el mundo”.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!