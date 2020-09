Gondwana estrena nuevo tema, 'We Are The Lion'

Los artistas de la industria musical han logrado sobreponerse a los obstáculos de la pandemia de la COVID-19.

La pandemia no ha representado un problema para el lanzamiento de nuevos éxitos con sus respectivos videos.

Recientemente, la banda chilena Gondwana estrenó la canción "We Are The Lions", con la participación del jamaiquino Mykal Rose, la voz emblemática de Black Uhuru.

El tema tiene dos versiones, una en inglés y otra en español, ambas cuentan con la colaboración de Mykal Rose.

"We Are The Lions" es una canción escrita por el líder de la banda I-Locks Labbé inspirada en la conciencia y resistencia de la cultura rastafari, detallaron en un comunicado.

El tema fue grabado originalmente en el estudio Sonorámica en Córdoba, Argentina, por el ingeniero Mariano Bilinkis, que trabajó con los chilenos en su anterior álbum "Carpe Diem".

Aunque debido a la pandemia el desarrollo del tema fue producido a distancia, los coros de la cantante Yendi Songbird y voz de Mykal Rose fueron registrados en Miami, la mezcla estuvo a cargo del multiganador del Grammy Iker Ganstaminza junto a Darío Adames y la masterización en Nueva York por Randy Hills en los clásicos estudios Sterling Sound bajo la supervisión de I-Locks Labbé en cuarentena en su hogar en Costa Rica.

El sencillo estuvo acompañado con el estreno del videoclip, una animación en 3D a cargo del chileno Raimundo Acuña, quien llevó al grupo a jugar la gran final de un partido de fútbol en un estadio repleto, acompañados en la cancha por Mykal Rose y la locución de Fidel Nadal.

El 12 de septiembre, Gondwana tendrá su reunión virtual para un concierto en streaming, las entradas se pueden adquirir en e-ticket.

Historia

La historia de Gondwana comenzó en 1987, en el combativo barrio de La Pincoya en la capital chilena, el fundador y bajista I-Locks Labbé formó la banda tras escuchar en vivo a los británicos The Police en el Festival de Viña del Mar. El grupo se desarrolló en el underground de su país hasta que una década después, 1997, firmaron con el sello BMG para grabar su primer disco, trabajo que consiguió Triple Disco de Platino con el éxito de canciones como 'Chainga langa', 'Armonía de Amor' y 'Sentimiento Original'.