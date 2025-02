Gracie Bon, creadora de contenido para OnlyFans, celebró su cumpleaños número 28 a bordo de un yate junto a sus amigas en Miami, Estados Unidos.

Con motivo a su cumpleaños, el 4 de febrero, Bon se tomó el día para consentirse, tuvo un conductor y un chef para que le cocinara lo que le gusta comer a su disposición, además, el yate donde celebró estaba decorado para la ocasión.

"El mejor cumpleaños que he tenido", aseguró Bon.

Finalmente, al concluir el día, Bon publicó un carrusel de fotografías de lo que fue la celebración.

La colección incluye retratos de ella usando un diminuto vestido de baño de la bandera de Panamá, fotos de la decoración, junto a sus amigas, los obsequios y el atardecer, una vista desde el yate.

"28 años siendo una cul***. Cada día me siento agradecida de tener vida, de tener paz porque no le hago daño a nadie, porque estoy rodeada de personas que me llenan de amor y de ustedes que me apoyan tanto", aseguró Bon.

Seguirá brillando siempre y está agradecida con los haters que llenan sus videos de interacciones y que no soportan verla.

Respecto a los regalos, la creadora de contenido manifestó que lo mejor que podría recibir sería el amor verdadero, puesto que, considera que ya es el momento de formar una familia y tener hijos, pero aún no ha encontrado el indicado.

"(...) estoy destinada a estar soltera", lamentó. Por esta razón, pidió que solo le desearan cosas buenas.

"Feliz cumpleaños", "Que seas muy feliz en tu cumpleaños Gracie, que Dios te bendiga siempre y así como eres, eres muy bonita", "Woooow ya decía yo... Por eso esa está conexión... SOMOS ACUARIANOS" y "Muchas felicidades y bendiciones".