Gracie Bon fue entrevistada para 'El Gordo y la Flaca'

La creadora de contenido para adultos Gracie Bon no solo está acaparando los titulares de la prensa local, internacionalmente la sexy chica también ha captado la atención de medios como TMZ y programas como “El Gordo y la Flaca”.

Hace unos días TMZ se hizo eco de la queja de Bon sobre el tamaño de los asientos de los aviones y ahora “El Gordo y la Flaca”, el show de televisión sobre los chismes, escándalos y noticias de la farándula, la entrevistó.

La entrevista de Bon supuso el regreso de César Anel Rodríguez, director de Señorita Panamá, a la corresponsalía tras 10 años, ya que él fue quien hizo la entrevista para el programa de Univision.

Vía Instagram, Rodríguez publicó una foto con Bon y adelantó de qué va la entrevista para el programa.

“(…) Entrevistamos a una chica que tiene una historia que contar muy interesante, Gracie Bon. Ella es una mujer muy sexy, una mujer que viene de abajo y que ha sabido catapultar todos los esfuerzos para mejorar su condición y el esfuerzo lo hace con la producción de contenido digital”, expresó Rodríguez.

La entrevista de Bon se transmitirá en el programa de hoy, según reveló Rodríguez.

Por otra parte, la constante exposición de Bon a algunos no les ha agradado y se han dado la tarea de lanzar odio en las redes sociales, sin embargo, la chica está agradecida. ¿Cómo así?

En una historia, Bon escribió: “A los que me tiran hate: Sus comments me llevan más lejos muchas gracias. Y tú que me amas como yo a ti: que nadie apague tu luz. Brilla bb”.

De esta forma, una vez más la creadora de contenido aborda las críticas que ha recibido por su ocupación y su apariencia física.

Datos

Gracie Bon cuenta con una comunidad de más de 4.5 millones de seguidores en Instagram, más de 4.3 millones en TikTok, más de 900 seguidores en X y más de 21 mil suscriptores en Youtube.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!