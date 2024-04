Gracie Bon lanzará una canción sobre sus glúteos

¡Ahora sí, soporten! Gracie Bon, creadora de contenido para adultos, anunció que lanzará una canción próximamente y la letra de la misma hace alusión a uno de sus atributos, sus glúteos.

Desde que Bon, quien factura haciendo contenido en OnlyFans, saltó a la palestra pública las críticas por lo que hace para generar dinero y su físico han estado presente, sin embargo, la famosa siempre lo ha afrontado de la mejor manera.

Esta semana Bon ha dado mucho de qué hablar, primero, por el anuncio de su nueva adquisición, un avión, luego, por expresar su deseo de compartir uno de sus seguidores en la aeronave y ahora, por el lanzamiento de “Culotte”, su debut como cantante.

“Culotte 18.4.24 Soy tan diosa multifacética que sacaré una canción con video musical, ahora sí soporten”, anunció en Instagram, donde cuenta con más de 5,5 millones de seguidores.

Bon publicó algunas imágenes de los outfit que usó para el video musical, asimismo, se filtró un videoclip del rodaje, donde se le ve bailando sobre dos asientos de un avión y de fondo se escucha el coro de la canción.

De momento, no ha dado a conocer quiénes están detrás de la producción de la canción y si la letra es de su autoría.

Asimismo, aún no se sabe si a futuro habrá más canciones o si solo se trata de una canción por diversión. ¿Estará Bon interesada en hacer una carrera en la industria musical?

Habrá que esperar que Bon dilucide las dudas que hay en torno a su canción, aunque, adelantó que el tema es una respuesta para sus haters, tomó las críticas y lo transformó en algo positivo.

“Soy la mami de agarrar el hate que me tiran y transfórmalo en cosas positivas, en mi idioma no existe el odio, esa canción es literal para todos los que no soportan mi (emoji de durazno)”, escribió Bon.

“Culotte” ya tiene la opción de preguardar en las plataformas digitales.

