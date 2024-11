Gracie Bon reacciona al rumor de que es hombre

¡Lo último! Gracie Bon, empresaria y creadora de contenido para OnlyFans, es objeto de un nuevo rumor en redes sociales, dicen por ahí que ella es un hombre, sin embargo, no ha tardado en aclarar tal afirmación.

Grace Bonilla, nombre real de la creadora, publicó un carrusel de fotografías en Instagram donde luce un ceñido maxi vestido con estampado de leopardo y en la descripción escribió: “que toda lo que coma se me vaya al qlo porfavorrrr”.

En la sección de comentarios sus seguidores se deshicieron en halagos, pero hubo uno en particular al que Bon le respondió. El usuario escribió: “Pero si eres hombre no entiendo?”.

Bonilla acompañó su respuesta con emojis de la cara que se ríe a carcajadas y dijo: “wtf esto es lo último ya no saben ni que inventar”.

Pero esto no quedó allí, ya que el usuario continuó insistiendo en que Bonilla es hombre: “Según los rumores eres hombre y tienes a una mujer embarazada… Soy fiel seguidor tuyo, me gustan las mujeres voluptuosas… mi esposa es una gordi buena y me encanta, pero esos son los rumores”.

Bon no volvió a responder, sin embargo, sus seguidores se encargaron de defenderla y aclararle al usuario que la creadora de contenido es mujer.

Además, este no ha sido el único tema que Bon ha abordado recientemente en su perfil de Instagram, ya que subió un videoclip donde abraza sus imperfecciones y nuevamente ha sido objeto de ataques por su físico y los procedimientos quirúrgicos que se ha hecho.

De acuerdo a Bon, “plástica” es uno de los insultos que más recibe en sus redes sociales porque algunos asumen que se ha hecho tres mil cirugías cuando en realidad solo se ha puesto implantes mamarios.

Aseguró que esa es la única cirugía que se ha hecho y con respecto a cómo luce en la parte inferior de su cuerpo es consecuencia del lipedema. “(…) es grasa, no entienden que tengo una condición, es grasa… no es implante y no es plástico como le llaman, es 100% mío”, dijo.

No entiende cuál es el odio que le tienen a las chicas que se han hecho cirugías, además, si fuera su caso, no ve el problema, por ende, instó a los haters a ser más creativos con sus insultos. “100% natural… soporten”, finalizó.