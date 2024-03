Gracie Bon se defendió de acusaciones sobre vender su cuerpo

¡Ay padre! Gracie Bon, creadora de contenido para OnlyFans, no se dejó y le respondió a una usuaria en Instagram, que aseguró que no es un ejemplo de empoderamiento femenino y que la acusó de vender su cuerpo, dignidad y esencia.

Esta persona, una mujer que dice que no le gusta hablar mal de sus pares, está preocupada porque "veneran" a la creadora de contenido como un ejemplo a seguir y pidió no normalizar algo que no está bien, refiriéndose a la venta de contenido online.

Bon no se quedó callada, aseguró que nunca nadie ha pagado dinero por su cuerpo y puede contar con una sola mano las personas que la han tocado, por ello, le llama la atención que esta usuaria hable de su vida como si la conociera.

Y aunque fuera de la forma que aseguró la usuaria, Bon considera que eso no es asunto de nadie porque ella se da el valor que decide darse, además, ha sido capaz de monetizar su imagen.

Bon reveló que vender imágenes y videos suyos son un trabajo para ella, está orgullosa de ello y aunque pudo optar por otro rumbo, ya que tiene sus títulos universitarios, decidió dedicarse a lo que la hace feliz, ser la dueña de su marca personal.

"(...) El ejemplo para mi es que a mis 27 años he podido sola crear empleos en mi país sin robar, sin ser corrupta y sin familia adinerada. Eso sí es representar el empoderamiento femenino...", escribió Bon.

Además, la creadora de contenido apoya a otras mujeres, diciéndoles que son sexys y hermosas como sean y que hagan lo que quieran con su cuerpo, no comentando publicaciones donde te ven disfrutando de la playa.

El comentario de esta usuaria se dio en una publicación de Bettina García, donde la excascarosa usó un videoclip de Bon para ilustrar una expectativa versus realidad, en las imágenes se veía a la creadora de contenido en la playa.

¿Qué opinas? ¿Es Gracie Bon una representante del empoderamiento femenino?

Y se medio formó en el IG de la BETINA

Resulta q la Betina ahora hace colab (Cooperación) con al Gracie Bon para videos "chistoso" #Humor, como este q es diske, PERSPECTIVA/REALIDAD La vaina es q una seguidora de Betina dió su opinión y la Gracie le contesto.

¿Q opinan? pic.twitter.com/7P2WnPE8Fn— DARK_LEONA22 (@Anamaturana22) March 11, 2024

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!