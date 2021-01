Grimes, novia de Elon Musk, se contagió de la covid-19

La novia de Elon Musk, la cantante canadiense Grimes, confirmó este fin de semana que "finalmente" contrajo el coronavirus.

La cantante de 32 años, dijo en su cuenta de Instagram que está teniendo una experiencia bastante alucinante en cuarentena después de que dio positivo por la enfermedad infecciosa, se lee en La Botana.

"Finalmente conseguí infectarme de covid, pero extrañamente disfrutando del sueño de la fiebre de Dayquil (medicamento contra las molestias de la gripe)", escribió en sus historias de Instagram.

La cantante aún tiene que confirmar si su pareja, el magnate de la tecnología Elon Musk o su bebé "X Æ A-Xii" también han sido diagnosticados con el virus o no.

La forma en que Claire Elise Boucher, nombre real de la cantante, ha contado su diagnóstico ha causado polémica.

Junto al anuncio de su condición de salud compartió una imagen que es portada del tema "Good Days", de la cantante SZA, alabando su originalidad, se lee en La Vanguardia.

Se desconoce si el novio de Grimes, el millonario Elon Musk y su hijo, se contagiaron o no. Hasta el momento la cantante dio a conocer que está disfrutando la cuarentena.

Grimes y Elon Musk hizo su primera aparición en público en la gala Met de 2018, después de eso siguieron con el hermetismo que practican con las noticias relacionadas con su relación, la cual empezó a través de Twitter.

“A pesar de que es un gran fin, para una niña significa sacrificar su cuerpo y su libertad. Es un sacrificio bastante loco y solo la mitad de la población tiene que hacerlo. Fue realmente profundo para mí cuando decidí que iba a hacerlo […] Simplemente, he sacrificado mi poder en este momento. Me he rendido […] Realmente amo a mi novio. Así que pensé, ‘Estoy segura, lo sabes’", dijo Gramies sobre lo que significa para ella ser madre.

