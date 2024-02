Guía definitiva de estrenos de Netflix

Los suscriptores del gigante de la "N" ya tenían una noción de las series que se renovarán para el año en curso, no obstante, la plataforma confirmó los títulos que estarán de regreso este 2024.

"Las series que vimos, maratonianos y amamos están de regreso con nuevas temporadas", anunció Netflix en sus plataformas de redes sociales, al tiempo que instó al público a estar atento para lo que traen para los próximos meses, aún hay más.

En la guía definitiva de programas que llegarán este año de la plataforma, publicada en su sitio llamado TUDUM, aparecen series como "El juego del calamar", "Bridgerton", "The Umbrella Academy", "Emily en París", "Sweet Tooth" y "Cobra Kai".

La fecha de estreno de la tercera temporada de "Bridgerton" se hizo pública el año pasado, la primera parte llegará el 16 de mayo y el resto de los episodios el 13 de junio, además, el programa se centrará en el romance entre Penelope Featherington Y Colin Bridgerton.

En el caso de "El juego del calamar", el fenómeno mundial de 2021, aún no tiene fecha de lanzamiento, no obstante, la nueva temporada seguirá a Gi-Hun mientras abandona sus planes de ir a Estados Unidos y comienza una persecución.

"The Umbrella Academy" y "Cobra Kai" son un caso especial, ya que está será su despedida, la primera cierra con una cuarta temporada y la segunda regresó para una sexta y última entrega de capítulos. Ninguna de las producciones ha revelado cuándo será el estreno.

Sobre "Emily en París", creada por Darren Star, se espera una cuarta temporada cargada de moda, diversión y mucho drama. Tampoco hay fecha de estreno y se avecina un cambio en la ficción, ya que Lily Collins aseguró que la vida de su personaje (Emily) dará unos giros inesperados.

"Sweet Tooth" también llegará en algún momento de 2024, con una tercera temporada, al igual que producciones como "The Three-Body Problem" (21 de marco), "Black Doves", "La diplomática" (segunda temporada), "Eric" (protagonizada por Benedict Cumberbatch), "Fórmula 1: Conduce para sobrevivir" (temporada 6), "Sen" y "Terminator: La serie anime", entre otros.

Comedia

Por otra parte, del 2 al 12 de mayo, se celebrará un evento que reunirá a la comunidad de la comedia con más de 300 espectáculos de monólogos en vivo, eventos especiales, lectura de mesa, sketches y más con los mejores comediantes y artista del mundo.

El festival tendrá lugar en 35 lugares, en simultáneo, en Los Ángeles, como The Forum, The Greek, Hollywood Bowl, The Hollywood Improv, entre otros.

