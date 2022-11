Hallan al rapero Aaron Carter sin vida en su bañera; tenía 34 años

Aaron Carter, el hermano del famoso ícono del pop y cantante de Backstreet Boys, Nick Carter, murió este sábado. Las autoridades lo encontraron en la bañera de su casa en Lancaster, California.

Funcionarios dijeron que recibieron una llamada al 911 a las 11:00 am, en la que se reportaba que un hombre se había ahogado en la bañera.

Se enviaron detectives de homicidios a la escena, pero no hay información ni evidencia que sugieran que alguien más intervino en el deceso.

Carter saltó a la fama como estrella infantil, primero como cantante y luego como actor en programas de cine y televisión como 'Lizzie McGuire' y '7th Heaven'.

El artista de 34 años luchó notablemente contra la adicción durante mucho tiempo, enfrentó problemas legales y entró en rehabilitación mientras continuaba con su carrera musical, según E!

También se peleó públicamente con muchos, incluido su hermano Nick, a quien acusó de intentar someterlo a una tutela, similar a la que se le otorgó a Brittney Spears.

En 2019, reveló en 'The Doctors' que le diagnosticaron 'trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca'.

Carter tenía dos hermanas, una de las cuales falleció en 2012 a la edad de 25 años por una sobredosis de drogas.

En su última aparición había cantado: "Tell my honey I'll be gone".

