Harry y Meghan tiene ciertas pretensiones en la coronación

Falta poco para la coronación del rey Carlos III en la Abadía de Westminster y aún se desconoce si el príncipe Harry y Meghan Markle confirmaron su asistencia, aunque todo dependerá de unas supuestas exigencias que tiene la pareja.

Según una fuente cercana, la pareja parece tener ciertas pretensiones y están en negociaciones con la familia real sobre sus peticiones para asistir a la coronación.

Los Sussex han solicitado que sus hijos, Archie y Lilibet, sean incluidos en el protocolo de la celebración, además, presuntamente están presionando para ocupar un puesto en el balcón del Palacio de Buckingham junto al resto de los miembros de la familia real.

Harry y Markle pretenden saludar a la multitud una vez el rey haya sido coronado, sin embargo, el balcón únicamente está reservado para los miembros de la realeza que trabajan.

“(…) desde Palacio están tratando de concluir las negociaciones, lo más rápido posible, porque no pueden demorar la respuesta mucho más, ya que podría suponer un caos protocolario y están haciendo todo lo posible para que eso no suceda. Además, Harry quiere una reunión con su padre para hablar sobre los problemas entre ellos antes de tomar una decisión final”, comentó la fuente a OK!

Además, añadió que el príncipe “ha sido muy claro y su posición no ha vacilado; no vendrá si siente que la atmósfera será tan tóxica como lo fue durante el Jubileo de Platino y el funeral de la reina”.

Existe la posibilidad de que todo termine en un punto muerto y al final los Sussex no asistan a la coronación.

El matrimonio confirmó que recibió la invitación a la coronación, la cual coincide con el cumpleaños de Archie, por lo que esperan que haya algún tipo de guiño en torno a la celebración como un almuerzo o una recepción de bebidas.

Por otra parte, algunos opinan que la participación de los Sussex en la coronación sería un “error” debido a sus incendiarias declaraciones en el documental de Netflix y la autobiografía del príncipe.

La opinión pública está dividida y si la pareja hace acto de presencia existe la posibilidad de que opaquen la coronación, día en el que el protagonismo debería ser para la realeza y el pueblo de Reino Unido.

