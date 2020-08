Hizo una romántica confesión

Pareja

Sin duda, Michelle Obama y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, son una de las parejas que atraen más miradas, y pareciera que sus seguidores conocen todo de estos tortolitos, pero al parecer no es así. ¿Por qué?

La ex primera dama confesó algo que muy pocos, o quizá nadie sabía, y se trata de la razón que la hizo enamorarse de su esposo, se lee en "Telemundo".

Michelle Obama confesó esto durante el estreno de su "podcast", en donde su primer invitado fue su esposo. Durante la transmisión los dos se mostraron muy relajados y tocaron diversos temas, pero tampoco pudieron faltar las bromas y hasta uno que otro coqueteo, demostrando la excelente relación que llevan. Anteriormente ya habían dado detalles sobre el comienzo de su relación, lo que inspiró la película "Southside With You", pero para el episodio inaugural de "The Michelle Obama Podcast" profundizaron sobre lo que los hizo enamorarse.

Ella contó que fue el sentido de comunidad de Barack lo que le hizo quedar flechada del joven abogado. "Una de las razones por las que me enamoré de ti es porque te guías por el principio de que somos los guardianes de los hermanos y hermanas. Y así fue como me crié", dijo. "Puedo decir que mi familia, mi vecindario, mis nociones de comunidad creciendo formaron esa visión, y las elecciones que tomé en la vida al sentir que sus experiencias moldearon las suyas", agregó.