Hollywood rodó durante el año pasado el doble que en 2020

Los rodajes de películas y series de televisión en Los Ángeles (Estados Unidos) duplicaron durante 2021 a los de 2020, cuando la pandemia paralizó por completo a la industria audiovisual, según los datos de FilmLA, la oficina encargada de gestionar los permisos en la ciudad californiana.

Durante el tercer y cuarto trimestre de 2021, la meca del cine no solo recuperó su ritmo de trabajo habitual, sino que la vuelta al trabajo del gran número de producciones que fueron suspendidas el año anterior llevó a que la actividad en las últimas semanas de 2021 fuera un 4 % superior a la de 2018, antes de la pandemia.

"Es un informe alentador de acuerdo con la mayoría de indicadores, pero aún hay incertidumbre sobre cómo será la producción en 2022", aseguró el presidente de FilmLA, Paul Audley.

El coronavirus provocó una sangría en Hollywood, con más de 100.000 empleos perdidos en 2020, según los datos del principal sindicato del gremio del entretenimiento en EE.UU., IATSE, que representa a asistentes de producción, guionistas, diseñadores, maquilladores y otros profesionales vinculados a la actividad fílmica.

Sin embargo, la actividad se retomó durante 2021, ya que la ciudad de Los Ángeles aprobó más de 37.700 sesiones de rodaje, frente a las 18.993 de 2020.

A pesar de que algunas restricciones por el coronavirus siguieron presentes durante el pasado año, la actividad de Hollywood también llegó a superar la de 2019, cuando se registraron 36.450 sesiones de rodaje sin los imprevistos de la pandemia.

Y a este repunte de trabajo habría que sumar los rodajes que se fraguan en estados como Georgia y Nuevo México, nuevos epicentros del mundo audiovisual gracias a los incentivos fiscales que ofrecen y a su relajada política de medidas sanitarias.

Aún así, la variante ómicron ha vuelto a desbaratar los planes de la industria del entretenimiento y la agencia angelina señala en su informe que el ritmo ha vuelto a ralentizarse durante el inicio de 2022.

"Al igual que en 2021, este nuevo año los cineastas están siendo cautos y muchos estudios han aplazado su regreso a los rodajes. Nuestra esperanza es que 2022 siga una trayectoria similar a la del año pasado, con un comienzo lento y responsable y un final de año sólido", añadió Audley.

Entre las películas que se rodaron en Los Ángeles durante 2021 figuran películas de Netflix como "Me Time", "Your Place or Mine" y "The Gray Man" y series de HBO como "Euphoria" y "The Flight Attendant".

