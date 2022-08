'House of the Dragon', el estreno más visto de la historia de HBO Max

“House of the Dragon” (“La casa del dragón”) se estrenó el fin de semana, el 21 de agosto, en 39 países de América Latina y el Caribe, y se convirtió en el estreno más visto de la historia de HBO Max.

“La casa del dragón”, ambientada 200 años antes de los acontecimientos que tuvieron lugar en “Game of Thrones”, atrajo el mayor número de vistas entre los lanzamientos de nuevas series y superó el récord establecido por el debut de la segunda temporada de “Euphoria” en más del 60%, señaló la plataforma de streaming.

El estreno de la serie, basada en la obra de George R.R. Martin, era uno de los estrenos más esperados del año, especialmente por parte de los fanáticos de “Game of Thrones”, producción que amasó a lo largo de sus ocho temporadas un sinnúmero de seguidores.

El día del estreno “House of the Dragon”, desde tempranas horas, entre los principales temas de conversación figuraba el esperado lanzamiento convirtiéndose en tendencia en toda la región, en México, por ejemplo, alcanzó el segundo lugar del Top 10 en el horario de máxima audiencia.

Adicional, previo al lanzamiento, una semana antes, en Latinoamérica hubo un crecimiento del 60% frente a la semana anterior en los visionados de “Game of Thrones”.

“HBO Max tiene sin duda los mejores fans del mundo. Estamos encantados de haberlos visto a todos esperando ansiosamente el estreno de ‘La casa del dragón’ y sabemos que están ansiosos por volver a la tradición de los domingos. Estamos encantados con este éxito sin precedentes y los invitamos a compartir juntos esta gran historia hasta el final”, dijo Tomás Yankelevich, chief content officer de Warner Bros. Discovery Latin America.

ÚLTIMA HORA: HBO anuncia que House of the Dragon, ha conseguido 10 millones de espectadores en Estados Unidos. El mayor estreno de una serie en la historia de HBO. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/EROmQdwdCE— House of The Dragon (@asoiafsp) August 22, 2022

La primera temporada de “La casa del dragón” consta de 10 episodios, el primero lleva por título “Los herederos del dragón”, y se irán estrenando uno a uno los domingos, a las 9:00 p.m., por HBO y HBO Max.

El drama está protagonizado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

George R.R. Martin es co-creador/productor ejecutivo, Ryan Condal es co-creador/co-showrunner/productor ejecutivo/guionista y Miguel Sapochnik es co-showrunner/productor ejecutivo/director. Los productores ejecutivos son Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis y Ron Schmidt.

Crítica

La crítica respecto al estreno de la precuela no es concluyente, algunos afirman que será “grande como su predecesora” (The Guardian), mientras que otros tienen sus reservas, “The Telegraph” considera que se queda “un poco corta” y “The Wrap” afirma que “palidece en comparación” con la serie original.

“House of the Dragon” obtuvo una puntuación de 9/10 en IMDb, es accesible para aquellos que no hayan visto nunca la serie original, sin embargo, también está cargada de nostalgia, especialmente para los que vieron las ocho temporadas de “Juego de tronos”.

