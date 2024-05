'House of the Dragon' estrenó su tráiler oficial

¡Se aproxima una guerra civil! HBO lanza un nuevo trailer de la segunda temporada de "House of the Dragon", la cual se estrenará el domingo, 16 de junio a las (9:00 pm ET) en HBO y por streaming en Max.

La segunda temporada constará de 8 episodios y cada domingo se debutará uno nuevo.

Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro, luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra, respectivamente.

Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro. Mientras el reino se fractura en esta segunda temporada, los seguidores de la serie original escogen su bando dentro de la Casa Targaryen.

"La casa del dragón" sucede unos 200 años antes de los eventos en "Juego de Tronos", cuenta la historia de la Casa Targaryen.

El elenco de esta segunda temporada incluye a Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

También regresan a esta temporada los actores Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Para esta nueva temporada se han unido los actores: Clinton Liberty (Addam of Hull), Jamie Kenna (Ser Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh), Tom Bennett (Ulf), Tom Taylor (Lord Cregan Stark),

Vincent Regan (Ser Rickard Thorne), Abubakar Salim (Alyn of Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) y Simon Russell Beale (Ser Simon Strong).

Basada en "Fuego y sangre" de George R.R. Martin, Martin es co-creador y productor ejecutivo junto con Ryan Condal, quien también es showrunner. Los productores ejecutivos de esta nueva temporada son Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere y Vince Gerardis.

Audiencia

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La primera temporada de "House of the Dragon" finalizó su emisión en octubre de 2022, con una audiencia de 9,3 millones de espectadores, de acuerdo a Warner Bros. Discovery.

El último episodio de la serie, llamado "La reina negra", se convirtió en el capítulo con mayor audiencia en HBO desde que finalizó "Game of Thrones" ("Juego de tronos"), en 2019, que alcanzó 19,8 millones de espectadores.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!