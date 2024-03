'House of the Dragon', la nueva temporada debutará en junio

La espera para el bando rojo y el negro terminó. Finalmente, la segunda temporada “House of the Dragon” (“La casa del dragón”) debutará en junio, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del estreno.

A inicios de esta semana JB Perrette, jefe de streaming y juegos de Warner Bros. Discovery, reveló el mes en el que llegará el estreno del spinoff “Game of Thrones” (“Juego de tronos”) en una entrevista en la conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley.

Esta ha sido la mayor información que se ha revelado sobre el lanzamiento de los nuevos episodios de la serie que emitió su primera temporada en 2022.

La primera temporada de 10 episodios de “House of the Dragon” se emitió del 21 de agosto al 23 de octubre de 2022 y se renovó solo una semana después del estreno de la serie, que obtuvo índices de audiencia récord para HBO, resaltó Variety en una de sus publicaciones.

El rodaje de la segunda temporada empezó en los Estudios Leavesden, en el Reino Unido, el pasado abril y a finales noviembre del año pasado, se anunció que las filmaciones concluyeron.

Poco después, se reveló el primer adelanto de la nueva temporada, dos carteles, uno de la reina Alicent Hightowe (Olivia Cooke) y otro de la reina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy).

Alicent y Rhaenyra, líderes de sus familias, encabezan la guerra civil en el interior del clan Targaryen por el control de la corona tras la muerte del rey Viserys.

Rhaenyra intentó plantear soluciones diplomáticas, pero fracasó, y un hecho muy puntual, la muerte de uno de sus hijos, Lucerys, a manos Aemond (Ewan Mitchell), hijo de Alicent, la cegará de venganza, quiere cobrar justicia y su lugar legítimo en el reino.

Los carteles de los nuevos episodios arrojan algunas pistas de lo que sucederá en esta lucha de poderes, ambos personajes, Alicent y Rhaenyra, están envueltas en llamas y sus expresiones denotan fiereza.

Reparto

El elenco que regresa para la segunda temporada de “House of the Dragon” incluye a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Los recién llegados previamente anunciados son Abubakar Salim como Alyn de Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Simon Russell Beale como Ser Simon Strong.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!