Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 33 años

Este 5 se septiembre de 2023 se cumple 20 años de que el artista urbano Vico C, estrenó la canción "5 de septiembre", dedicada a su hija Marangely Lozada Trinidad.

Cada 5 de septiembre la canción es recordada, y tanto él y su hija son virales en las redes sociales para esta fecha.

En la canción Vico C dice: “Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita”.

El tema fue escrito cuando el artista estuvo 6 meses en la cárcel por posesión de drogas.

En el 2003, Marangely Lozada Trinidad cumplía 13 años, era solo una niña que probablemente todavía no tenía claro lo que quería para su vida, pero dos décadas después, y hoy cumpliendo 33, la hija de Vico C es madre, esposa, educadora académica y artística, y creadora de contenidos.

Lozada Trinidad es directora de un proyecto llamado Educativo PR, que según la definición en la red social de Instagram, es la perfecta combinación de arte, educación y entretenimiento infantil, con productos y servicios que proveen experiencias educreativas.

Como creadora de contenidos, Marangely Lozada Trinidad tiene la capacidad de producir, editar, diseñar escenografías, fungir como actriz, entre otras facetas.

Vico C

El artista es padre de otros dos hijos, Luis Gabriel y Enni Vilmar y se convirtió en abuelo primerizo de Perseus Noah en 2019.

Su hija menor, Enni Vilmar, dio a luz a Perseus Noah en agosto del año 2019.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Vico C disfruta al máximo a sus nietos, tal como lo ha demostrado en algunas ocasiones en las redes sociales.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!