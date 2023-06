'Indiana Jones', orden cronológico de estas cintas

Como todas las semanas la agenda de estrenos cinematográficos en Panamá es muy atractiva. En la lista aparece "Indiana Jones y el Dial del Destino"

Esta cinta será la primera entrega que no dirigirá Steven Spielberg, en su lugar está James Mangold, director de "Ford contra Ferrari". El filme está ambientado en los años 60.

La saga de Indiana Jones consta de cinco películas. Por esta razón, para ayudarte a comprender a Indiana Jones, le presentaremos las historias en orden cronológico.

"Indiana Jones y el templo maldito" (1984)

Steven Spielberg quería una secuela de "Indiana Jones y los cazadores del arca perdida" (1981), pero no quería a los nazis como villanos principales, así que situó la segunda película antes de los acontecimientos de la primera. En otras palabras, se trata de una precuela.

"En busca del arca perdida" (1981)

Estrenada como "Raiders of the Lost Ark", la primera película de Indiana Jones se comercializó luego como Indiana "Jones and The Raiders of the Lost Ark". En ella, Indiana Jones, interpretado de nuevo por Harrison Ford, emprende una carrera contra los nazis para encontrar el Arca de la Alianza.

"Indiana Jones y la última cruzada" (1989)

Ambientada en 1938, Indiana Jones (Harrison Ford) se entera de que su padre, Henry Jones (Sean Connery), desapareció mientras buscaba el Santo Grial, del que supuestamente bebió Jesús en la última cena.

"Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" (2008)

Casi dos décadas después de los acontecimientos de "La última cruzada", Indiana Jones (Harrison Ford) es capturado por agentes soviéticos dirigidos por Irina Spalko (Cate Blanchett), que le obligan a buscar un cadáver momificado en un almacén secreto estadounidense.

"Indiana Jones y el Dial del Destino" (2023)

Un dato que ha resonado mucho acerca de esta cinta es que Harrison Ford "rejuvenecerá" drásticamente para la escena inicial de la película, gracias a una sofisticada técnica de edición audiovisual.

