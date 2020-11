'Industry': Una competencia por un puesto permanente en el mundo de las finanzas

Para todos los amantes de las series y películas de la pantalla chica, la agenda de esta semana es muy atractiva.

Versión impresa

Por ejemplo, para hoy, 9 de noviembre, estrena la nueva serie de "Industry" por HBO y HBO GO. Esta historia sigue a un grupo de jóvenes impulsados ​​por la ambición, la juventud, el romance y las drogas.

Estos recién graduados, que compiten por un número limitado de puestos permanentes en un banco de inversión internacional líder en Londres, experimentarán problemas de género, raza, clase y privilegios en el lugar de trabajo, a medida que comienzan a forjar sus identidades dentro de un entorno de presión en el Piso de Operaciones de Pierpoint & Co.

"Insdustry" es protagonizada por Myha'la Herrold ("The Tattooed Heart"), Marisa Abela ("Cobra"), Harry Lawtey ("City of Tiny Lights"), David Jonsson ("Deep State") y Nabhaan Rizwan ("Mogul Mowgli") como "Los Graduados" y Conor MacNeill ("Artemis Fowl"), Freya Mavor ("Skins"), Will Tudor ("Game of thrones" de HBO) y Ken Leung como "La Gerencia".

Fue creada y producida por Mickey Down y Konrad Kay; la producción ejecutiva es de Jane Tranter, Lachlan MacKinnon, Ryan Rasmussen, David P. Davis y Ben Irving para BBC; con co-producción ejecutiva de Ed Lilly y producida por Lee Thomas.

Mujeres imperfectas y poderosas

“Industry” es protagonizada por Myha’la Herrold, quien encuentra similitudes entre sus luchas personales y las de su personaje en la producción televisiva, destacó el sitio Vibe.

Myha’la quien compite por encontrar su lugar en el mundo laboral. A lo largo de ocho capítulos, veremos a Myha’la y otros de sus amigos tratar de ganar un puesto de trabajo en el mundo de las finanzas.

La actriz comentó en una entrevista que “Harper (mi personaje) siempre ha tenido que trabajar 10 veces más, pero lo que amo de ella es que no llega a la habitación diciendo ‘Soy una mujer de color’, ella llega diciendo ‘Soy la mejor persona para el empleo y ustedes deberían contratarme’ y así es como yo me siento”.

VEA TAMBIÉN: Kendall Jenner: La modelo mejor pagada, ejerce desde los 14 años

Además, de plasmar lo que implica la competencia laboral, aborda temas de género, raciales y de clases sociales.

Con sus personajes “Industry” espera romper estereotipos alrededor de lo que significa ser mujer.