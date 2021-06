Intimidad: Ejercicios para llegar al orgasmo femenino

La ausencia de orgasmos o anorgasmia es una de las disfunciones sexuales más comunes, sin embargo, algunas mujeres no hacen nada al respecto, se resignan, y se acostumbran a vivir de esta manera, sin experimentar el clímax.

Versión impresa

Generalmente las mujeres no logran tener un orgasmo porque no conocen su cuerpo, su pareja no sabe estimularla o ella no sabe comunicar lo que le gusta durante los encuentros sexuales.

La psicóloga y sexóloga, Betsy Reuss indica que entre las causas también está la falta de información sobre sexualidad y los prejuicios e ideas equivocadas que impiden disfrutar durante la intimidad.

Comúnmente la anorgasmia está relacionada con las causas antes mencionadas que, con algo físico, no obstante, la especialista indica que pueden buscar ayuda médica para descartar algún problema en esta área.

Reuss compartió una serie de ejercicios que podrán ayudar a aquellas chicas que tienen problemas para alcanzar el clímax.

El primero, consiste en pararse frente a un espejo y observarse, el propósito no es que se juzguen, se trata de que vean cómo es, lo admires y aprecies. El objetivo no es tocarse, pero si te apetece no te detengas.

Si mientras haces este ejercicio te inundan más las ideas de lo que no te gusta, no te desesperes, piensa que puedes hacer, lo puedes modificar o no, si está dentro de tus posibilidades ve al gimnasio, pero si lo que no te gusta escapa de tus manos, cambia tu mentalidad y acéptate tal y como eres.

Reuss recomienda hacer este ejercicio media hora diaria por una semana.

VEA TAMBIÉN: Cardi B genera comentarios tras anunciar que será madre por segunda vez

Otro ejercicio que aconseja consiste en conocer su vulva, se impresionarían al saber cuántas mujeres no conocen esta parte de su cuerpo.

Tómese por lo menos 15 minutos y con la ayuda de un espejo explora esta parte de tu cuerpo, la idea es que conozcan cómo es, forma, textura y si te animas hasta su sabor.

Una vez hayan explorado su anatomía, el siguiente ejercicio consiste en averiguar que les gusta, para ello, deberán tocarse, no se limiten únicamente a la vulva, estimulen todas las áreas del cuerpo.

Durante este ejercicio pueden incluir juguetes sexuales, literatura o películas erótica.

VEA TAMBIÉN: Massiell Alejandra Llamas Castro es la nueva Señorita Panamá Grand 2021

Otras cosas que pueden ayudarles a conseguir un orgasmo es comunicarle que les gusta durante los encuentros y el juego previo a la intimidad.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!