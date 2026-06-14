J Balvin, Ricky Martin, Gente de Zona y Mon Laferte destacan en los estrenos latinos

Estrellas consolidadas del pop y la música urbana, como el colombiano J Balvin, el puertorriqueño Ricky Martin, el dúo cubano Gente de Zona y la chilena Mon Laferte, lideran los estrenos semanales de la música latina, con una mezcla de nuevas versiones de antiguos éxitos y canciones inéditas.

En medio del fervor por el Mundial de fútbol, la lista la completa el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, quien lanzó ‘Camisa 10’, el primer álbum musical de su propio sello internacional, un proyecto que reúne a más de una veintena de estrellas de la música de diferentes países, como Pitbull y el español Juan Magán.

A J Balvin le gusta moverlo

El colombiano J Balvin, quien cantó en la inauguración del Mundial de fútbol en México, es el principal cantante de ‘GODZILA’, novena entrega de la franquicia W Sound. Junto a Ovy On The Drums y Westcol, reinterpreta con tintes latinos el éxito ‘I like to move it’, lanzado en 1993 por Reel 2 Real y The Mad Stuntman.

Ricky Martin se pone extraño

El puertorriqueño presenta ‘Estranho’, una reedición en portugués de su éxito ‘Te extraño, te olvido, te amo’, lanzada hace más de tres décadas. Ricky Martin interpreta junto al brasileño Luan Santana esta nueva versión que honra el mensaje atemporal de la canción y le añade una dimensión nostálgica y ritmos de Brasil.

Gente de Zona da vida a su isla

El dúo cubano Gente de Zona se une al español Juan Magán en ‘Isla viva’, carta de presentación y canción central de su próximo disco, del mismo título, que saldrá en 2027. El dueto promete «un viaje musical por la alegría de las islas», fiel a su estilo de felicidad pura, con una celebración de las raíces isleñas.